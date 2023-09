Wanderung und Klangreise

Angebote der Gleichstellungsbeauftragten.

Radevormwald. Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Ramona Theis, bietet für Sonntag, 3. September, 10 bis 12.30 Uhr, mit Stadtarchivarin Iris Kausemann eine zweieinhalbstündige historische Wanderung ab Wülfingmuseum zum Thema „Arbeiten und Leben von Radevormwalder Frauen“ an. „Wir wandern Richtung Dahlhausen auf den Spuren des ehemaligen Mädchenheims auf der Bergstraße. Anhand von Auszügen aus alten, städtischen Akten tauchen wir ein in die Zeit um 1900. Hören, wie sich die Mädchen im Mädchenheim gefühlt haben, wo sie herkamen und welche Probleme sie hatten“, kündigt Theis an. Wer möchte, kann zum Abschluss mit ins Wülfingmuseum zum Waffelessen einkehren.

Am Montag, 4. September, 16 bis 18 Uhr, möchte die Gleichstellungsbeauftragte mit Musikpädagogin und Klangtherapeutin Ute Reinbott mit einer Klangreise Seelen zum Schwingen bringen. „Wenn der Stress im Alltag wieder einmal zu groß wird, dann sind Entspannungstechniken gefragt“, sagt Theis. Körper und Geist seien in der schnelllebigen Zeit andauernden Belastungen ausgesetzt. „Kein Wunder, dass immer mehr Menschen nicht nur sprichwörtlich ausbrennen“, findet sie. Teilnehmersollen eine Isomatte und eine Decke mitbringen. Die Klangreise findet statt im Internationalen Frauentreff im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. -rue-

Für beide Angebote sind Anmeldungen nötig: Tel. 02195 / 606130, E-Mail: ramona.theis@radevormwald.de