Waldorfkindergarten wird geplant

+ © Joachim Rüttgen Große Freude bei Meike Hoffmann mit Liah (22 Monate), Nicola Nocon mit Mateo (elf Monate) und Nadja Mause mit Emil Kösters (17 Monate). © Joachim Rüttgen

Im Sommer 2020 soll die Einrichtung an der Ewald-Gnau-Straße öffnen. Verein „Zwergenbande“ erhielt l den Zuschlag.

Von Joachim Rüttgen

Kaum hatte der Kreisjugendhilfeausschuss die mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung verkündet, war den Mitgliedern des Vereins „Zwergenbande“ klar, dass nun eine noch arbeitsreichere Zeit vor ihnen liegt. Die Elterninitiative wird zum Sommer 2020 die erste Waldorfkindertagesstätte in der Schloss-Stadt eröffnen.

Der Standort liegt an der Ewald-Gnau-Straße im ehemaligen Martin-Luther-Kindergarten. Das Gebäude gehört der Stadt, so dass die „Zwergenbande“ das Haus über einen Investor ankaufen muss. Diese Gespräche laufen mit der Volksbank Bergisch Land. Auch mit der Stadt gibt es nächste Woche weitere Gespräche, kündigt Bürgermeister Dietmar Persian an.

„Vor der Entscheidung hatten wir ein gutes Gefühl, waren aber auch ehrfürchtig, weil wir einen starken Konkurrenten hatten“, berichtet Nadja Mause. Dass die Hückeswagener Eltern den Zuschlag erhielten, habe sicher mit der neuen Form der Pädagogik zu tun. „Das Angebot wird breiter, außerdem hatten wir das Gefühl, dass wir die Ausschussmitglieder emotional abgeholt haben, weil sich viele an ihre eigene Kindheit erinnert haben“, sagt Nicola Nocon. Sie ist seit zehn Jahren Waldorf-Pädagogin und möchte die Leitung der Einrichtung übernehmen. Bis dahin müssen alle Arbeiten ehrenamtlich erledigt werden, denn das Kreisjugendamt refinanziert die Kosten für Personal erst ab dem ersten Öffnungstag.

„Wir glauben, dass wir in Gummersbach auch deshalb gepunktet haben, weil wir schon enorm viel Arbeit in das Projekt gesteckt haben“, sagt Meike Hoffmann. Die Politiker hätten erkannt, dass die Eltern ihre Pläne ernst meinen. Schließlich fungieren als Dachverbände und damit Berater und Begleiter der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Vereinigung Waldorfkindergärten NRW. „Außerdem profitieren wir von den Eltern der Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born“, sagt Nicola Nocon.

Es werden Mitglider, Sponsoren und Handwerker gesucht

Zurzeit zählt der Verein 26 Mitglieder, sucht aber immer neue Mitstreiter. Beiträge werden derzeit nicht erhoben. „Wir erbringen noch keine Leistung, sondern machen alles auf freiwilliger Basis“, sagt Nicola Nocon. Man verstehe sich als Solidargemeinschaft und wolle es jedem ermöglichen, mitzumachen. „Sicher werden wir später auch Fördermitglieder haben“, meint Nocon. Schon jetzt suche man Bauunternehmer, Schreiner und Handwerker, die Lust haben, den Neubau zu stemmen.

In der Einrichtung soll es 40 Plätze in zwei Gruppen geben. Bei der Mitgliederversammlung im Januar soll der bislang vierköpfige Vorstand erweitert werden, weil viel Arbeit ansteht. „Vom Arbeitsaufwand ist das hier für jeden bestimmt eine halbe Stelle“, vermutet Nadja Mause.

Wichtig für die Elterninitiative sei die berufliche Vielfalt innerhalb der eigenen Reihen. Das fachliche Wissen sei enorm und reiche vom Handwerker, über eine Architektin bis zum Rechtsbeistand. „Das Netzwerk innerhalb der Waldorfgemeinschaft funktioniert“, meint Nicola Nocon.

KRABBELGRUPPE INFO Eltern, die die Waldorfkindertagesstätte kennenlernen und ihre Kinder ganzheitlich und naturverbunden betreut wissen möchten, können die Krabbelgruppe besuchen: dienstags 15.30 bis 16.30 Uhr. Info: Tel. 01 63/36 78 23 6, E-Mail: zwergenbande.hueckeswagen@gmx.de SPENDEN Für viele Sachspenden sucht der Verein dringend eine Unterstellmöglichkeit.

Und so haben bereits einige Interessenten angekündigt, gerne in der neuen Einrichtung als Pädagogen arbeiten zu wollen. „Gut ist, dass die normale Ausbildung zur Kindergärtnerin reicht, die Zusatzqualifizierung für die Waldorfpädagogik wird von uns finanziert“, erläutert Nicola Nocon. In den kommenden Wochen müssen Abstimmungsgespräche geführt werden. „Und wenn das Finanzielle geregelt ist, hoffen wir auf den Grundstückskauf“, sagt Meike Hoffmann.

Nicola Nocon möchte 2019 die Bauanträge auf den Weg bringen. Parallel suche man nach Fördergeldern und Sponsoren. 18 Monate seien straff, aber realistisch.