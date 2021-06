Wahlplakate werden schnell zu Müll

Mehrere Beispiele

An vielen Stellen liegen Plakate der Parteien und Kandidaten zur Landtagswahl auf dem Boden.

Karin Dünner: „Da ist jemand auf die Idee gekommen, die Plakate aus Kunststoff zu fertigen.“ Nur sei dieses Material nicht geeignet. Dünner: „Da geht einmal der Wind durch, schon brechen sie oder ihre Befestigungslöcher reißen raus.“ Am Mühlenweg gebe es mehrere Beispiele. In der Tat sind die Plakate aus Kunststoff. Und der ist nicht so flexibel wie Pappe. Für die Entsorgung der Plakate und Kabelbinder sind die Parteien verantwortlich, erläutert Roland Kissau vom Ordnungsamt: „Sie haben eine Plakatierungserlaubnis beantragt und bekommen.“ In der Auflage sei geregelt, dass sie nach dem Wahlkampf wieder zu entfernen sind. büba