Wahid Amini spricht beim Friedensgebet

500 Tage Krieg in der Ukraine.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Dass ihre Gebete für den Frieden Wirkung zeigen, erhoffen sich die Christen in Hückeswagen. An jedem Freitag treffen sie sich um 19 Uhr zum Friedensgebet in der Pauluskirche. „Wir sind hier als Christen zusammengekommen, weil wir uns großen Sorgen machen, denn der schreckliche Krieg herrscht jetzt bereits seit 500 Tagen“, sagte Friedhelm Selbach vom Presbyterium zur Begrüßung der rund 50 Gläubigen. Der Krieg in der Ukraine habe das Leben vieler Tausend Menschen zerstört. „Unsere Gebete und Gedanken sind auch weiterhin bei den Menschen dort, die den verheerenden Gewalten ausgesetzt sind“, sagte Selbach. Gebetet wurde aber auch für die Menschen, die im Iran, in Afghanistan, in Syrien, im Sudan und im Jemen mit Willkür, Unterdrückung, Folter und Terror in ihrem Land unfrei leben müssen. „Wir wollen besonders an die vielen Menschen denken, die unschuldig im Gefängnis sitzen, gequält werden und die sogar zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden“, sagte Selbach. Einige Zahlen machten das Unrecht und die Grausamkeit deutlich. Demnach hat die Islamische Republik im vergangenen Jahr mindestens 582 Inhaftierte hingerichtet.

Noch greifbarer wurde das Geschehen und die nicht existierende Religionsfreiheit durch die Worte von Wahid Amini, der 2018 aus dem Iran nach Deutschland geflohen war. „Der iranische Staat ist seit der Revolution vor 40 Jahren islamisch ausgerichtet. Muslime, die dort zum Christentum konvertieren, werden mit der Todesstrafe bestraft. Menschen, die sich öffentlich zum Christentum bekennen, haben große Nachteile bei der schulischen und beruflichen Ausbildung. Missionarisch tätige Christen müssen gar mit Folter, Gefängnis oder Hinrichtung rechnen“, berichtete Wahid Amini von den Zuständen in seiner Heimat. Während des Friedensgebet wurden Kerzen aufgestellt und gemeinsam für den Frieden gesungen. Lieder wie „Kleines Senfkorn Hoffnung“ und „Gib uns Frieden jeden Tag“ drückten die Wünsche und Hoffnungen der Menschen aus, die in die Kirche gekommen waren. Kantorin Inga Kuhnert begleitete am Klavier ein Gesangsstück von Christine Frantzen.

Christa Oertelt war mit ihren zwei Enkeltöchtern in die Pauluskirche gekommen. „Ich bin fast jeden Freitag hier und finde es wichtig, darüber zu reden und zu beten“, sagte die Hückeswagenerin.

Einige bedankten sich im Anschluss bei Wahid Amini für seinen Mut und wünschten ihm Kraft für die Zukunft und für seinen Weg als Christ in Deutschland. Er selbst äußerte sich zuversichtlich: „Ich danke den Christen in Deutschland für das Gebet und jegliche andere Unterstützung. Das Gebet ist die stärkste Waffe, die wir haben“, betonte er in seinem Statement. Er selbst ist der festen Überzeugung, dass Jesus Christus die Situation im Iran und auch in anderen Regionen der Welt, in denen Krieg herrscht, verändern kann.