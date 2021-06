Vorverkauf für Gala-Sitzung hat begonnen

Kolping-Gala

+ © Roland Keusch Die Kolping-Gala ist ein Höhepunkt im Karneval. © Roland Keusch

Der Vorverkauf für die traditionelle Kolping-Galasitzung am 3. März dieses Jahres ist gestartet.

Da es nur noch ein kleines Restkontingent an Karten gibt, sollten Interessenten nicht mehr allzu lange warten, da die Karten in der Vergangenheit stets sehr begehrt waren. Zum ersten Mal können in diesem Jahr die Karten auch online vorbestellt werden. Wer also bei diesem Höhepunkt der närrischen Session in Hückeswagen noch dabei sein will, kann abends unter der Tel. (0 21 92) 93 24 35 (Bosbach) noch eine Bestellung abgeben, oder die Bestellung per Email abgeben. red

Kolping-Galasitzung@web.de