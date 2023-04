Vorbereitung für Neubau der DLRG-Halle

Baustellen-Besuch an der „Zornigen Ameise“, wo die Ortsgruppe eine Lagerhalle errichten lässt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Wenn in wenigen Wochen die Badesaison beginnt und an der Bever-Talsperre Betrieb herrscht, sind auch die Lebensretter wieder da. Dann ist die Rettungswachstation der DLRG nahe der „Zornigen Ameise“ regelmäßig besetzt. Allerdings wird sich etwas Wesentliches verändert haben, denn spätestens zum Drachenbootrennen an Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, soll die neue Lagerhalle betriebsbereit sein.

Das 165 Quadratmeter große Gebäude ist notwendig, platzt die Anfang der 1970er Jahre errichtete Wachstation doch beinahe sprichwörtlich aus allen Nähten.

Untergebracht werden sollen dort das Einsatzfahrzeug, ein Mercedes Vito, das Rettungsboot samt Anhänger sowie sämtliches Material für das Sommerfest der Ortsgruppe. Die Fahrzeuge finden noch Platz in der Wachstation, die Materialien sind auf verschiedene Lagerflächen verteilt.

Nicht zuletzt deshalb, weil 2012 beim Bau der neuen Terrasse der „Zornige Ameise“ der Zugang zum angrenzenden Bootshaus versperrt worden war. Auch dort hatte die DLRG Material gelagert. „Seitdem sind wir auf eine andere Lösung angewiesen, um den Mast vom Sommerfest, der in der Mitte des Platzes steht und die Zeltplane hält, unterzubringen“, berichtet Vorsitzender Adrian Borner. Auch er findet künftig Platz in der neuen Halle.

Lagerhalle bringt wichtige Vorteile

So hatte sich die Ortsgruppe vor geraumer Zeit überlegt, wie sie Ordnung in ihr Lager-Wirrwarr schaffen kann – und sich zum Bau der Lagerhalle entschieden. Die hat künftig einen weiteren Vorteil, was die Ein- und Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge betrifft. Aktuell ist das Prozedere so: Tor auf, Mercedes rausfahren, Anhänger mit Boot herausziehen und ankoppeln. „Das dauert bestimmt fünf, sechs Minuten, bis wir zu einem Einsatz losfahren können“, sagt Borner mit Verweis drauf, dass in Notfällen jede Sekunde zählt.

Künftig bleibt der Anhänger samt Boot an dem Zugfahrzeug, während das komplette Gespann nach Einsatzende rückwärts in die Halle gefahren wird – und beim nächsten Einsatz kann ohne jegliche Zeitverzögerung vorwärts herausgefahren werden. Weitere Pluspunkt: Die Leuchtleiste des Bootes muss nicht mehr demontiert werden, wie es jetzt aufgrund der niedrigeren Halle der Fall ist.

Die Seitenwände der neuen Halle werden mit reichlich Regalen versehen, so dass dort viel Material verstaut werden kann. Zudem ist ein kleiner Werkstattbereich vorgesehen, um Reparaturen am Auto oder Boot vornehmen zu können.

Die Rettungswache ist eine „Vereinigung“ verschiedener Hütten, die größtenteils aus Holz errichtet wurden. Der Schuppen ist sogar so marode, dass er vom Verfall bedroht ist. „Das ist nicht mehr tragfähig für die Zukunft“, stellt Enno Bohmfalk, zweiter Vorsitzender, klar. Perspektivisch habe sich daher etwas ändern müssen. „Wenn man schon Geld in die Hand nimmt, sollte man von den Dimensionen her größer bauen, um für die Zukunft vorbereitet zu sein.“

Wir haben auch kleinere Einzelfördertöpfe angezapft.

Nun gibt es eine moderne Lagerhalle in Sandwich-Bauweise, bei der Kunststoffplatten mit einer Kunststoffdämmung an einem vorher errichteten Metallgerüst angebracht werden. Für das Punktfundament sind die Vorbereitungen bereits angelaufen.

Das Problem bei der DLRG, die keine Landeszuschüsse erhält, bleibt die Finanzierung. Bei den Planungen im März 2021 war die Ortsgruppe noch von 240.000 Euro ausgegangen, was für sie schon viel Geld ist. Mittlerweile gehen die Verantwortlichen von Baukosten in Höhe von 300.000 Euro aus. Aus Leader-Mitteln kann ein Drittel bestritten werden, aus einem Fördertopf des Bundes- und des Landesverbands flossen weitere 40.000 Euro in die Kasse. „Wir haben auch noch kleinere Einzelfördertöpfe angezapft“, berichtet Borner. Den Rest müssen die Lebensretter aus Spenden und Eigenmitteln stemmen.

Weitere Spenden sind daher jederzeit willkommen, zumal auch die laufenden Kosten und mögliche Reparaturen bezahlt werden müssen. Unter den Spendern sind viele Hückeswagener Betriebe wie die Firma Pflitsch; darunter solche, die in der Hochwassernacht im Juli 2021 Unterstützung durch die Hilfsorganisationen hatten. Danach flossen viele Spenden. „Wir haben in diesem Sinne von der Katastrophe profitiert, obwohl wir natürlich nicht wieder so ein Hochwasser haben möchten“, betont Ausbildungsleiter Jonas Rösner.

Der Vorstand der DLRg Hückeswagen sucht aber weiterhin mit den (Landes-)Politikern das Gespräch, damit in absehbarer Zukunft vielleicht auch die wichtige, weil teilweise lebensrettende Arbeit der DLRG mit Zuschüssen honoriert und gefördert wird.

Hintergrund

Finanzierung: Anders als andere Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz oder Technisches Hilfswerk erhält die DLRG nach wie vor keine Zuschüsse vom Land. Die Ortsgruppe erhält zwar eine kleine jährliche Zuwendung von der Stadt, letztlich finanziert sie sich aber aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Weitere Informationen: hueckeswagen.dlrg.de