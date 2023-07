Bever-Talsperre: Große Baustelle im Damm

Projektleiter John Eduful (l.) und Betriebsleiter Jürgen Fries sehen sich in der Schieberkammer inmitten des Damms das 85 Jahre alte Ringkolbenventil an, das ausgetauscht werden soll. Auf der anderen Seite befindet sich ein gleichaltriges Ventil, das noch in Ordnung ist.

© Stephan Büllesbach