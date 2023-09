Vor allem im Handwerk fehlen Azubis

Umfrage in Unternehmen: Wie schwer ist es für sie, Auszubildende zu finden?

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Für viele junge Menschen war der 1. August (für einige der 1. September) ein wichtiges Datum, begann dann doch die Ausbildung und damit ein neuer Lebensabschnitt. Aber auch für die Unternehmen ist es inzwischen jedes Jahr eine Herausforderung, ausreichend Auszubildende einstellen zu können. Unsere Redaktion hat sich bei einigen Betrieben in der Schloss-Stadt umgehört, wie der Start ins Ausbildungsjahr 2023/24 begonnen hat.

Klingelnberg: Beim Maschinenbauer haben 21 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung gestartet. „Bei uns machen sie die Ausbildung als Industriekaufleute, in den Bereichen Zerspanungsmechanik, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemechanik oder Fachinformatik für Systemintegration“, sagt Marketingleiterin Sandra Küster. Das allgemeine Kennenlernen der künftigen Arbeitsumgebung und erste Produktschulungen stünden zu Beginn im Vordergrund. So hatte Ausbildungsleiter Thomas Stroh die neuen Mitarbeiter an ihren ersten Tagen durchs Unternehmen geführt.

Pflitsch: Bei dem nach Klingelnberg zweitgrößtem Hückeswagener Unternehmen haben 14 neue Auszubildende in elf Ausbildungsberufen den Weg ins Berufsleben angetreten. „Wir konnten für nahezu jeden Ausbildungsberuf passende Azubis einstellen“, berichtet Marketingreferentin Frauke Ulrich. Die Recruiting-Events im Frühjahr hätten dem Unternehmen eine hohe Zahl an Bewerbungen für Ausbildungsplätze verschafft. Der erste Tag hielt für die jungen Leute gleich einen Höhepunkt bereit: Bei einer Betriebsführung lernten sie das Unternehmen kennen.

Fleischmarkt Kobeshofen: Bei Fleischwaren Blumberg hat sich das Thema Ausbildungsstart in diesem Jahr von allein erledigt, wie die Personalabteilung mitteilt: „Wir haben gar keine neuen Auszubildenden angenommen.“ Im Fleischereibetrieb würden zunächst die aktuellen Azubis ihre Ausbildung abschließen, dann würde man wieder neue einstellen.

Arcus-Treppen: Klein ist die Zahl der neuen Azubis beim Treppenbauer aus dem Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg. „Wir haben mehrere Initiativbewerbungen bekommen“, teilt Nina Stockebrand mit, die die Geschäfte mit Hans-Peter Dörpinghaus führt. „Da wir pro Ausbildungsjahr nur einen Auszubildenden einstellen, waren wir in der angenehmen Lage, uns den Bewerber aussuchen zu können.“ Bei Arcus werden junge Menschen zum Tischler ausgebildet – pro Jahr einer, insgesamt gibt’s daher aktuell drei Azubis. „Wir bilden in der Regel für den eigenen Bedarf aus, wenn es sich ergibt. Und wenn es einmal keinen neuen Azubi gibt, ist es für uns auch kein großes Problem“, versichert Nina Stockebrand.

Innungsbäckermeister: Bäckermeister Jörg von Polheim ist Innungsbäckermeister fürs Rheinland. Er sieht weiter schwere Zeiten auf das Bäckerhandwerk zukommen: „Im Endeffekt ist es ähnlich wie in den vergangenen Jahren: Viele Stellen bleiben unbesetzt, viele Bäckermeister suchen händeringend nach Nachwuchs. Die Nachfrage ist überschaubar – um es mal freundlich auszudrücken.“ Das Bäckerhandwerk habe gleich zweimal einen schlechten Ruf – zum einen, dass man schlecht verdiene, zum anderen die Arbeitszeiten. „Im dritten Lehrjahr bekommt man 1085 Euro, was nun wirklich nicht schlecht ist. Und die Arbeitszeiten sorgen dafür, dass man immer schon früh Feierabend hat. Während andere Gewerke noch im Büro sitzen, haben wir schon früh am Mittag Feierabend“, wirbt von Polheim, der eine Lanze für sein Handwerk bricht: „Man kann so kreativ sein, man sieht sein Ergebnis sofort.“ Auch wenn die Anforderungen von staatlicher Seite her steigen würden, bliebe das Kernstück, das Backen: „Und das ist einfach schön“, sagt von Polheim.

Kreishandwerkerschaft: Im Handwerk hingegen ist der Mangel an Azubis „ein drängendes Problem“, betont Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. Besonders betroffen seien die Bereiche Sanitär, Heizung und Klima, Kfz- und Elektrohandwerk. „Finale Zahlen zum Ausbildungsjahr nennen wir Ende September, da bis dahin immer noch Nachzügler dazukommen können.“ Für Otto sei das grundsätzliche Problem, dass viele junge Menschen nicht über die Chancen und Möglichkeiten im Handwerk informiert seien. „Hier muss mehr Aufklärung her, um dem Fachkräftemangel hier entgegenzuwirken“, fordert er. Ein Weg sei etwa das Konzept der Ausbildungsbotschafter – junge Azubis, die in Schulen ihr Handwerk vorstellten.