Von Freizeitpark und Freizeitbad bis Feuerschale

Erstes Sommerprogramm der Evangelischen Kirchengemeinde.

Hückeswagen. Die Ideen, die im Zuge des ersten Sommerprogramms der Evangelischen Kirchengemeinde umgesetzt wurden, waren allesamt von den teilnehmenden Jugendlichen gesammelt worden. Insofern war es am Freitagabend kaum verwunderlich, dass die Stimmung im Café KiWie am Drosselweg ausschließlich positiv war, als die etwa zehnköpfige Gruppe vom letzten Ausflug – Kartfahren in Wuppertal – zurückgekommen war.

„Es war wirklich toll und hat uns allen viel Spaß gemacht“, sagte Familienmanager Leo Kleinhans mit Blick auf die Woche. Seit Jahresbeginn ist die Stelle des Jugendleiters endlich wieder besetzt – und seitdem hat Kleinhans schon eine Menge Ideen umgesetzt. Unter anderem das Ferienprogramm, das vom Verein „Zukunft Jugend“ finanziell unterstützt wurde. „Dafür bin ich sehr dankbar, denn ohne diese Hilfe hätten wir die Programmpunkte sicherlich nicht umsetzen können“, sagte er.

Es waren besondere Ausflüge: Etwa ging es ins Phantasialand, in ein Freizeitbad oder ins Jumphouse zum Trampolinspringen nach Wuppertal. „Mein persönliches Highlight war der Donnerstagabend, da haben wir gemeinsam im Café KiWie übernachtet – und beim Zusammensitzen an der Feuerschale ist es zu tollen Gesprächen mit den Jugendlichen gekommen“, sagte Kleinhans. „Der Abend hat der Gruppendynamik sehr gut getan – wobei die von Anfang an sehr gut gewesen ist“, sagte Kleinhans.

Die 14-jährige Olivia fand den Ausflug ins Phantasialand besonders gut. „Aber mir hat auch das Kartfahren echt gut gefallen – das war mal etwas ganz anderes.“

Für Kleinhans war es auch eine sehr gelungene Premiere. „Ich sehe die fünf Tage als vollen Erfolg – und möchte es auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder anbieten“, sagte der Familienmanager zufrieden. wow

