Von den Irrungen weiblicher Hysterie

Rita Winter gastiert mit amüsanter Solo-Komödie am 19. August im Kultur-Haus Zach.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Eine One-Women-Show will am kommenden Samstag die Besucher des Kultur-Hauses Zach begeistern. An diesem Abend ist die Schauspielerin Rita Winter mit ihrem Programm „Die Irrungen der weiblichen Hysterie“ im oberen Island zu Gast Bei dieser amüsanten Solo-Komödie geht es um Liebe, Lust, Leidenschaft und Dating-Portale. Premiere feierte dieses Stück, bei dem Christine Bretz Regie führte, Ende vorigen Jahres im Schauspielhaus Bergneustadt. Nun ist Rita Winter auch in der Schloss-Stadt auf der Bühne zu erleben.

„Bei dem Stück thematisiert die Schauspielerin ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Freuden und ihre Wünsche in Bezug auf Liebe und Zusammenleben. Denn gar keine Freude macht ihr zurzeit, ganz ohne Partner zu sein“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Ihre Lösung: die Nutzung von Dating-Portalen

Aber selbst ist die moderne Frau von heute, und die nimmt ihre Geschicke in die eigene Hand. Ihre Lösung dabei: die Nutzung von Dating-Portalen. Schon wird auf der Dating-App gewischt, was das Zeug hält. So werden bei dieser Wisch-und-weg-Technik die Guten nach rechts und die Schlechten nach links geschoben – immer in der Hoffnung, dass der Richtige beim nächsten Wisch auf dem Display erscheint.

Aber schnell stellt sich die Frage, wonach die Frau auf der Bühne eigentlich konkret sucht. Nach „Freundschaft+“ oder gar der großen Liebe? Soll es die eierlegende Wollmilchsau mit Geld sein? Soll er ebenso wie sie im besten Alter sein oder vielleicht doch ein bisschen älter? Während sie darauf wartet, dass der Prinz endlich auf seinem weißen Pferd dahergeritten kommt, hadert er noch mit der Frage, wann der Mann eigentlich ein richtiger Mann ist. So erlebt das Publikum die vielen Fragen und Gefühlsschwankungen von Rita Winter bei ihrer Suche nach der großen Liebe. Erst als sie sich frustriert wieder aus dieser virtuellen Welt verabschiedet, passiert etwas Entscheidendes. Noppenberger verspricht: „In dieser Theater-Komödie werden die Zuschauer schonungslos über die Welt der Dating-Portale aufgeklärt. Dabei nimmt Rita Winter kein Blatt vor den Mund.“ Das Einzige, was sich das Publikum wegwischen muss, werden die Lachtränen sein. Denn zu komisch sei der Blick in die Dating-Welt.

Karten gibt’s zum Preis von 14 Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de; an der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.



Samstag, 19. August, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7