Vom Torwart zum treffsicheren Stürmer

Als Fußballer hat Dieter „Charly“ Krüger viele Pokale gewonnen. Auch der für den Torschützenkönig eines Turniers von 1983 des FC Kess steht daheim am Brunnenweg in einer Vitrine.

Dieter Krüger vollendet morgen sein 80. Lebensjahr.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Wenn Dieter „Charly“ Krüger über den Fußballplatz wirbelte, tat er das mit schnellen Trippelschritten. Für seine Gegenspieler war der Fußballer des RSV 09 Hückeswagen damit kaum auszurechnen, sein Laufstil ermöglichte ihm zudem eine enge Ballführung. Der gebürtige Westpreuße, der im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern von Elbing nach Hückeswagen geflüchtet war, schoss so jede Saison reichlich Tore. Seine kleinen Schritte waren die Folgen eines schweren Unfalls von 1976, als er mit seinem Wagen an einem regnerischen Tag in Wipperfürth-Niederwipper bei einem missglückten Überholmanöver frontal in ein entgegenkommendes Auto gefahren war. Dabei hatte er sich das Sprunggelenk gebrochen und einen Riss in der Luftröhre zugezogen. „Seitdem spreche ich etwas heiser“, sagt Krüger.

„Als Kind bin ich gegangen wie Charlie Chaplin“, erinnert er sich. Erst als seine Mutter für Einlagen sorgte, konnte Dieter Krüger richtig laufen. Doch da war auch schon der Spitzname „Charly“ hängengeblieben.

Nachdem er die Evangelische Stadtschule an der Kölner Straße verlassen hatte, begann er bei der Firma Bêché & Grohs eine Lehre als Dreher. 14 Jahre arbeitete Krüger an der Peterstraße. 1972 wechselte er nach Kierspe zur Firma Kremann und Esser, wo er 32 Jahre arbeitete, bis er 2004 in den Ruhestand ging.

Als er zehn Jahre war, zogenseine Eltern zum Mühlenfeld

Sein Stiefvater und seine Mutter bauten Anfang der 50er Jahren ein Haus am Mühlenfeld nahe des Sportplatzes Schnabelsmühle. „Da war ich zehn Jahre alt“, sagt er. Somit lag es nahe, dorthin auch zum Kicken zu gehen und in den RSV 09 Hückeswagen einzutreten. Auch wenn er später bei anderen Vereinen Fußball spielte, hielt er dem Raspo immer die Treue: Inzwischen ist er 70 Jahre Mitglied.

Seine Kicker-Karriere begann Krüger als Torwart. Zwar konnte der heute 1,66 Meter großer Hückeswagener gut Bälle fangen und hatte eine starke Sprungkraft, aber auf seine fehlenden Zentimeter wurden die Gegner schnell aufmerksam. „Bei einem Spiel in Moers habe ich zehn Stück gekriegt. Die schossen alle hoch aufs Tor“, blickt er zurück. Fortan spielte er als Stürmer. Als solcher startete der junge Fußballer durch. Krüger spielte als Jugendlicher in der Niederrheinauswahl. Und auch für die Kreisauswahl schoss er viele Tore. Das sahen auch Späher aus Wermelskirchen, die den Hückeswagener dann in den Verein der Nachbarstadt lotsten.

Später kehrte er zwischenzeitlich zum Raspo zurück und wurde Teil der legendären Mannschaft unter Trainer Burghard Rylewitz († 2006), die in der Saison 1971/72 den Aufstieg in die Landesliga schaffte. Nach dem Aufstieg wechselte Krüger zum RSV Meinerzhagen – der spielte damals in der höchsten Amateurklasse. Als 45-Jähriger stürmte er noch in der Bezirksliga.

Mit über 60 kickte Krüger noch bei den Alten Herren, spielt aber seit seinem 45. Lebensjahr Tennis beim HTC. Dafür trifft er sich mit einigen seiner Landesliga-Mannschaftskameraden im Café Bauer zum Skat.