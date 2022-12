Volksbank spendet 25.000 Euro an Tafeln

Oberberg. Zehn Ausgabestellen der oberbergischen Tafeln gibt es im Geschäftsgebiet der Volksbank Oberberg – darunter die Christliche Islandtafel an der Bachstraße in Hückeswagen und der Radevormwalder Mittagstisch im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. Zahlreiche Ehrenamtler versorgen hier immer mehr Besucher mit frischem Essen und Lebensmitteln. Dabei werden die Rahmenbedingungen schwieriger. In dieser Situation haben die Verantwortlichen entschieden, nach 2020 erneut die Tafeln mit ihrer Honigernte zu bedenken.