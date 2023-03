Volksbank Oberberg trotzt Krisen

Bei Bilanzpressekonferenz wertete der Vorstand die Geschäftsentwicklung positiv.

Von Joachim Rüttgen

Oberbergischer Kreis. Es ist wieder viel Bewegung in der weltweiten Bankenlandschaft. Mit Spannung wurde die Bilanzpressekonferenz der Volksbank Oberberg erwartet, die die Geschäftsentwicklung des mit Filialen auch in Radevormwald (Schlossmacherplatz) und Hückeswagen (Bahnhofstraße) ansässigen Finanzinstituts darlegen sollte. Die wichtigste Botschaft: Die Volksbank Oberberg blieb auch 2022 auf Kurs, das Kundengeschäft wurde ausgebaut, die Ertragslage ist stabil, die innere Substanz wurde gestärkt.

Und das, obwohl seit einigen Jahren nicht nur gefühlt eine Krise die nächste jagt: Corona, Flutkatastrophe, Lieferketten- und Rohstoffkrisen, steigende Inflation, Krieg in der Ukraine, Digitalisierungsdrang. 2022 habe außerdem die Zinswende im Euro-Raum gebracht. Das historisch hohe Leitzinserhöhungstempo sorgte nach Angaben der Volksbank bei Anleihen für einen rasanten Renditeanstieg und belastete die sicheren Rentensegmente.

In einem herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld konnte die Volksbank Oberberg aber dennoch ihre Entwicklung fortsetzen und ihre Marktposition im Privat- und Firmenkundengeschäft ausbauen. So stieg das betreute Kundenvolumen um 175 Millionen Euro auf 7,3 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme der Bank erhöhte sich um 2,1 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. „Die Zahl der per Saldo neu gewonnenen Vollbank-Verbindungen bewegte sich mit einem kräftigen Anstieg von 3,7 Prozent auf einem neuerlichen Spitzenniveau und unterstreicht die Richtigkeit unserer unvermindert dezentralen Ausrichtung als wesentliches Merkmal der geschäftspolitischen Ausrichtung. Auch die Zahl der Mitglieder und somit Miteigentümer der Bank erhöhte sich um zwei Prozent auf zum Jahresende 43.166“, teilte die Bank mit.

Das Kundenkreditgeschäft litt besonders ab dem zweiten Quartal 2022 unter den widrigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Bei Kreditzusagen von noch 515 Millionen Euro stieg das betreute Kreditvolumen um 114,1 Millionen Euro oder 3,2 Prozent auf mehr als 3,7 Milliarden Euro an. Bei einem lebhaften Kundeneinlagengeschäft belastete das Börsenumfeld die Wertpapierbestände der Kunden. Das betreute Anlagevolumen erhöhte sich trotzdem um 61 Millionen Euro auf 3,6 Milliarden Euro.

Bei einer weiterhin entspannten Risikolage im Kundenkreditgeschäft und einer Steuerquote auf Rekordniveau wird der Jahresüberschuss mit 10,5 Millionen Euro den des Vorjahres nochmals leicht übersteigen. In den krisenhaften Zeiten rückte die Eigenkapitalausstattung der Banken immer mehr in den Fokus der Bankenaufsicht.

„Für unser Haus hat sie noch Ende 2022 die Kapitalanforderungen mit Blick auf unser auch in Stresssituationen günstiges Risikoprofil herabgesetzt. Bei gleichzeitig kräftiger Dotierung unserer Kapitalquoten haben sich somit der Kapitalspielraum respektive die Kapitalreserven deutlich erhöht“, teilte der Vorstand mit. Dies sei auch weiterhin eine wichtige Grundlage für das Vertrauen der Kunden und zwingende Voraussetzung für künftiges Wachstum, insbesondere im Kundenkreditgeschäft.

Auch die Mitglieder sollen vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren: Vorstand und Aufsichtsrat werden in der Vertreterversammlung am 12. Juni eine Dividendenzahlung von erneut 2,5 Prozent vorschlagen. Außerdem bekommen die Mitglieder über „MeinPlus“ Vergünstigungen bei 150 Partnerunternehmen in der Region und bundesweit bei mehr als 18.000 Kooperationspartnern sowie in Form rabattierter Versicherungsleistungen.

„2022 war es unserer Bank wieder wichtig, dort zu unterstützen, wo eigene Mittel nicht immer ausreichen. Und damit auch all jene wertzuschätzen, die sich für das Gemeinwohl engagieren – in Organisationen oder Vereinen und dies in der Regel ehrenamtlich“, berichtet der Vorstand. Heimische Vereine und Einrichtungen wurden mit 500.000 Euro unterstützt.

Die Bienen in den von der Volksbank im Zuge der „Zukunftsinitiative für Oberberg“ geleasten zehn Bienenstöcken produzierten 2022 mehr als 250 Kilogramm Honig. „Diesen stellten wir erneut den Tafeln in unserem Geschäftsgebiet zur Verfügung – zusammen mit Spendengeldern von 25.000 Euro“, berichtet die Volksbank. Das Crowdfunding-Portal „Viele schaffen mehr“ hat 80 Projekte mit 12.400 Unterstützern, 466.000 Euro und einem Co-Funding-Anteil der Bank von 115.250 Euro verwirklicht.

Für 2023 erwartet die Volksbank sowohl bei den privaten als auch betrieblichen Investitionen eine verhaltene Dynamik. Gerade der Wohnungsbau werde bei unvermindert hohem Bedarf an Wohnraum unter den derzeit noch schwierigen Rahmenbedingungen gedämpft bleiben. Sanierungen und Renovierungen bestehender Objekte würden, gerade auch unter energetischen Aspekten und mit Blick auf die Energiekosten, der Baubranche sicher weiter Impulse liefern. Die Finanzbranche blicke auf eines der schwierigsten Jahre zurück und sehe sich inmitten eines intensiven Wettbewerbs auch weiterhin unter Margen- und Kostendruck. „Insofern erwarten wir auch für die Zukunft grundsätzlich weitere strukturelle Anpassungen in Form von Kooperationen und Fusionen, Geschäftsstellenschließungen und Personalabbau“, teilt die Volksbank mit.

Man werde aber auch künftig an der konsequent dezentralen Ausrichtung mit Geschäftsstellen festhalten und den Ausbau der Marktposition im Privat- und Firmenkundengeschäft weiter vorantreiben. „Die Ertragslage des Jahres 2023 sollte sich auf dem guten Niveau der Vorjahre bewegen und insofern die weitere Stärkung der inneren Substanz ermöglichen“, hofft die Volksbank.

Hintergrund

Mitarbeiter: Aktuell beschäftigt die Volksbank Oberberg 440 Mitarbeiter und bildet 37 junge Menschen zu Bankkaufleuten aus. Zu Beginn des laufenden Ausbildungsjahres haben im vergangenen Sommer 13 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung bei der Volksbank Oberberg begonnen. 13 Kollegen schlossen im Jahr 2022 ihre Ausbildung erfolgreich ab. Die Absolventen, die in ein Angestelltenverhältnis übernommen wurden, kommen nun in einer der 30 Geschäftsstellen zum Einsatz.

Jubiläum: 2022 wurden 39 Mitarbeiter für zehn-, 25- und 40-jährige Betriebsjubiläen ausgezeichnet.