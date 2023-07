Vier Tage feiern mit den Schützen

Kirmes, Party, Feuerwerk: Vom 21. bis 24. Juli wird in Hückeswagen wieder Schützenfest gefeiert.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Seit Kriegszeiten hatte es keine solche lange Unterbrechung mehr gegeben. Als Hückeswagen 2019 sein Schützenfest feierte, dachte damals niemand daran, dass es in den beiden Jahren darauf keinen Umzug, kein Feuerwerk und keine Kirmes geben sollte. Selbst Gerd Happel, der damals den Kaiserschuss gesetzt hatte, war drei Jahre amtierender Schützenkaiser. Doch im vorigen Jahr war endlich Schluss mit Pandemie und Partypause – der älteste Schützenverein des Bergischen Landes feierte ein Schützenfest, wie er es lange nicht getan hatte. Den Hückeswagenern und auswärtigen Gästen war anzumerken, dass sie regelrecht „Hunger“ aufs Feiern hatten. Und die Schützen konnten diese Nachfrage bestens bedienen.

„Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hoffen wir auch dieses Jahr wieder auf eine starke und ganz besonders große Teilnahme“, schreibt Schützenchef Stefan Lorse in seinem Grußwort für das Festbuch. Die Platzmeister hätten dafür für alle Besucher, insbesondere die Kinder, eine „wirklich wunderschöne Kirmes“ vorbereitet, und auch die Veranstaltungen im Schützenzelt sollten für jede Altersgruppe etwas bereithalten.

Auch Bürgermeister Dietmar Persian hatte 2022 den Hückeswagenern angemerkt, „wie sehr ihnen das Schützenfest in der Corona-Zeit gefehlt hat“. Der Schützenverein habe aber auch wieder ein tolles Programm und ein großartiges Volksfest auf die Beine gestellt. „Genau da soll in diesem Jahr weitergemacht werden“, hofft Persian, der sich sicher ist: „Wer da nicht dabei ist, hat etwas verpasst.“

Und so sehen die vier Schützen-Feiertage aus:

Freitag, 21. Juli: Tradition wird beim ältesten Schützenverein des Bergischen Landes, der 1636 gegründet worden war, groß geschrieben. Daher beginnt das Schützenfest einmal mehr mit der Seniorenfeier im Festzelt auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt, Alte Ladestraße. Ab 15 Uhr werden die älteren Hückeswagener mit Kaffee und Kuchen bewirtet und von der Schützenkapelle Wipperfeld mit Musik unterhalten. Ab 20 Uhr soll dann an gleicher Stelle erstmals Partystimmung aufkommen: So bietet der Schützenverein ein Konzert mit der Hückeswagener Band „Harry Polter“ an, zudem wird DJ Hillsrocker für Stimmungsmusik sorgen.

Samstag, 22. Juli: Während des Insignienempfangs im Heimatmuseum ab 18 Uhr, bei dem Schützenkönig Lutz Annacker der Stadtschlüssel überreicht wird, spielen die Schützenkapelle Wipperfeld und der Tambourcorps Köln-Stammheim zum Platzkonzert auf dem Schlosshof auf. Ab 20 Uhr ist dann erneut Partytime, erneut mit der Langenfelder Partyband „Kärnseife“, die bei ihrem Auftritt im vorigen Jahr beinahe „das Zelt abgerissen“ hätte. Mit ihrem Publikum gehen die fünf Musiker auf eine „musikalische Reise durch die Rock-, Pop- und Schlager-Ära“. Zudem wird der Wipperfürther Kurt Kokus erwartet: Der Sänger, Entertainer, Comedian und Trompeter, der auch im Kölner Karneval eine Größe ist, ist ein Garant für eine grandiose Stimmung im Festzelt. Ein weiterer Höhepunkt am Samstagabend ist das Riesen-Höhenfeuerwerk, das gegen 22.30 Uhr in den nächtlichen Himmel geschossen werden soll.

+ Lutz Annacker (2. v. r.) darf als amtierender Schützenkönig beim Insignienempfang den Stadtschlüssel in Empfang nehmen. © büba (Archiv)

Sonntag, 23. Juli: Während des traditionellen Frühkonzerts im Festzelt ab 11 Uhr werden die Jubilare aus den Reihen der Schützen sowie die Gewinner des Plakatmalwettbewerbs geehrt. Dazu spielt die Schützenkapelle Wipperfeld. Um 16 Uhr startet der große Festzug durch die Stadt mit Vorbeimarsch am Schloss. Das Totengedenken mit großem Zapfenstreich und anschließendem Fackelzug auf dem Schlossplatz ab 20.45 Uhr ist immer wieder ein bewegender Moment für Schützen und Zuschauer.

Montag, 24. Juli: Wer wissen will, wer als neuer König oder Kaiser die Schützen die kommenden zwölf Monate regieren wird, sollte um 18 Uhr am Festzelt sein. Werden dort doch dann die neuen Majestäten inklusive des Prinzen und des Schülerprinzen proklamiert – bei schönem Wetter draußen, bei schlechtem auf dem Thron im Zeltinneren. Ab 19 Uhr spielt die Band „Let‘s Dance“ im Festzelt zum Tanz auf, ab 19.30 Uhr stehen die Krönung und der Krönungsball an, zu denen alle Hückeswagener willkommen sind.

Kostenfreier Eintritt: Sämtliche Veranstaltungen im Festzelt sind kostenfrei. Lediglich für den Partyabend am Samstag mit „Kärnseife“ und Kurt Kokus ist der Eintritt freiwillig zu bezahlen.

Die Kirmes: Die Fahrgeschäfte und Buden werden auf Etapler und Bahnhofsplatz aufgebaut. Beide Plätze sind daher ab Mittwochmittag, 19. Juli, bis Dienstagmittag, 25. Juli, gesperrt. Die Kirmes ist am Freitag, 21. Juli, 16 Uhr bis Mitternacht, am Samstag, 22. Juli, 14 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag, 23. Juli, 12 bis 23 Uhr, und am Montag, 24. Juli, von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Am letzten Tag gibt es beim traditionellen Familientag wieder ermäßigte Preise.

Hintergrund

Rückblick: Aus Sicherheitsgründen zogen es die Hückeswagener Schützen ab 1874 vor, die Insignien – die äußeren Zeichen der örtlichen Königswürde – der Stadt und deren Stahltresor anzuvertrauen. Seit einigen Jahren werden sie jedoch nicht mehr im Rathaus-Safe gelagert, sondern in einem Tresor der Sparkasse.Was Bestanden diese Kleinodien vor 140 Jahren aus einem goldenen Königsadler, der Silberkette mit 21 kostbaren Königsplatten, so verstehen die Schützen heute unter den Insignien die schweren Ketten für König, Prinz und Schülerprinz.

Schlüssel: Zum Insignienempfang gehört auch die symbolische Übergabe des Stadtschlüssels vom Bürgermeister an die amtierende Majestät.