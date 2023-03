Vier Rheinische Meistertitel für TVW-Trampolinturner

Hückeswagener erfolgreich in Süchteln.

Hückeswagen. Die Erwartungen bei den erfolgsverwöhnten Trampolinturnern des TV Winterhagen bei den NRW-Meisterschaften auf dem Doppelminitrampolin in Süchteln waren gering. Weil dort auch westfälische Turnerinnen und Turner der international erfolgreichen Nationalmannschaft antraten, rechneten sich die Verantwortlichen des TVW nicht viele Treppchenplätze aus. Am Ende stellten die Hückeswagener in den Einzelkonkurrenzen gleich jeweils drei Mal den NRW-Vizemeister und Rheinischen Meister, teilte Abteilungsleiterin Claudia Kiel mit.

„Für die größte Überraschung sorgte Lenya Niedermeier“, berichtete Kiel. Die Achtjährige führte die Konkurrenz nach den zwei Durchgängen im Vorkampf an und erreichte das Finale der besten Acht. Im zweiten Finaldurchgang konnte Lenya allerdings nach der Saltolandung nicht sicher stehen und stürzte. „Dies nahm ihr die Titelchancen, und sie verpasste mit Platz vier das Siegertreppchen knapp“, bedauerte Claudia Kiel.

Bei den Turnerinnen bis 14 Jahre startete mit Lara Albrecht die amtierende Deutsche Meisterin der Altersklasse bis zwölf Jahre des vorigen Jahres. Die Zwölfjährige behauptete sich in der älteren Konkurrenz. Mit sauberen und sicheren Durchgängen im Vorkampf und Finale landete Lara mit nur einem Zehntel Rückstand auf Platz zwei. Damit war sie gleichzeitig Rheinische Meisterin. Samira Niedermeier (13), die den Doppelsalto zeigte, kam als zweitbeste rheinische Turnerin auf Rang sechs, gefolgt von Lia Nunziante (13). Bei den älteren Turnerinnen sicherten sich Malin Pütz (14) in der Altersklasse bis 16 Jahre und Maja Henning (17) in der Altersklasse bis 18 Jahre mit sehr guten Durchgängen den NRW- Vizemeister- und den rheinischen Meistertitel. Mia Pütz (17) wurde Fünfte in der NRW-Meisterschaft, belegte in der Rheinischen Meisterschaft jedoch Rang drei.

Die übrigen Einzelplatzierungen: Mia Sied (11) – Platz sieben in der Klasse bis zwölf Jahre, Janna Ina Schauerte (12): Platz zwölf, Anneke Rosar (12): Platz 14, beide in der Klasse bis 14 Jahre, Tamino Schmitz (15): Platz fünf in der Altersklasse bis 16 Jahre, Lisa Trubitz (17): Platz sechs in der Altersklasse bis 18 Jahre.

In der Mannschaftskonkurrenz erturnte sich die TVW-Mannschaft mit Lara Albrecht, Samira Niedermeier, Lia Nunziante und Malin Pütz dank sehr guter Einzelleistungen den NRW-Vizemeister- und Rheinischen Meistertitel in der Klasse bis 15 Jahre. In der offenen Altersklasse starteten die beiden anderen TVW-Teams: Maja Henning, Mia Pütz, Mia Sied und Tamino Schmitz erreichten das Finale und wurden Vierte. Lenya Niedermeier, Anneke Rosar, Janna Ina Schauerte und Lisa Trubitz schafften es auf Rang sieben. büba