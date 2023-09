Vier-Millionen-Projekt sorgt für Diskussionen im Planungsausschuss

Politik stimmte zwar für Förderantrag – aber „mit Bauchschmerzen“. Das soll geschehen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Jürgen Becker druckste in der Sitzung des Planungsausschusses herum. Denn an sich hält der SPD-Fraktionschef eine Sanierung und Neugestaltung des Stadtparks für sinnvoll. Angesichts der vielen Aufgaben, die die Stadt nicht nur im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) sowie den anderen Großprojekten, etwa Feuerwehr-Neubau und Sanierung der Hauptschul-Turnhalle, vor der Brust hat, hätte er es beim Stadtpark allerdings lieber etwas piano.

Das gilt auch für die Kosten, denn trotz möglicher Fördermittel hätte die Stadt immer noch einige Hunderttausend Euro selbst zu tragen. Daher appellierte er an die Verwaltung: „Wir sollten in dieser Hinsicht vielleicht die Füße stillhalten und erst einmal die anderen Projekte entwickeln.“ In ein paar Jahren könne man immer noch an die Aufwertung des Stadtparks denken.

Die ist überfällig. Denn das einstige Kleinod verkommt. Das machte auch Bauamtsleiter Andreas Schröder in der Sitzung deutlich: „Wir bekommen immer wieder Kritik aus der Bevölkerung zu hören, wie denn der Stadtpark aussieht. Und das ist auch völlig richtig.“ Dann richtete er den Blick auf den Teich: „Die Witterungsverhältnisse könnten schon im nächsten Sommer dafür sorgen, dass das Wasser umkippt.“

Der Teich ist total verlandet, was das Algenwachstum fördert. Momentan wird das Umkippen des Wassers durch ein „Aquawheel“ verhindert – ein Belüftungsgerät, das das Wasser im Johannisteich umwälzt und so für mehr Sauerstoff sorgt. Sollte das aber umkippen und der Förderantrag ist dann nicht gestellt, „müssen wir die Arbeiten am Teich selbst stemmen“, warnte Schröder.

Projekt könnte vom Bund bis zu 85 Prozent gefördert werden

Die Stadt will daher einen Förderantrag im Rahmen des Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ stellen. Damit sollen investive Projekte der Grün- und Freiraumentwicklung mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz, etwa der CO2-Minderung, und der Klimaanpassung gefördert werden.

Im Fall des Stadtparks bedeutet das etwa mehr und neue Spielflächen sowie eine deutliche Aufwertung der Aufenthaltsqualität. Die Förderquote beträgt laut Verwaltung bis zu 85 Prozent; für die Aufwertung des Stadtparks rechnet sie mit Gesamtkosten in Höhe von etwa vier Millionen Euro. In der ersten Phase des Auswahlverfahrens will sie bis zum 15. September eine Projektskizze einreichen, erst im zweiten Schritt würde der Förderantrag gestellt werden.

Felix Wedekind (FaB) gab zu bedenken, dass die Stadt aktuell weitaus wichtigere Projekte zu stemmen hätte, wie das neue Hallenbad. „Und Förderprojekte gibt es immer wieder.“ Dennoch warb Bürgermeister Dietmar Persian dafür, dass der Ausschuss die Verwaltung damit beauftragt, die Projektskizze einzureichen. „Bevor wir dann den Förderantrag stellen, besprechen wir das ohnehin nochmal im politischen Raum.“

Diese Argumentation schien zu fruchten, denn bis auf die FaB stimmten alle Fraktion dafür. Selbst die SPD von Jürgen Becker. Wenn auch sichtlich „mit Bauchschmerzen“.