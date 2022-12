Vier Mal Ferienkino für den Nachwuchs

Angebot im Kultur-Haus Zach.

Im Kultur-Haus Zach wird wieder das Kinder-Ferien-Kino für Kinder ab sechs Jahren sowie der Kinospaß für Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten. In den Weihnachtsferien werden vier Familien- und Kinder- bzw. Jugendfilme gezeigt. Für die Kleineren startet das Kinder-Ferien-Kino am Dienstag, 27. Dienstag, mit einem Animationsfilm aus 2021, in dem es um eine magische Familie geht, die in einem Dorf in den kolumbianischen Bergen lebt. Der Film am 3. Januar handelt von Freunden, die mit der Suche nach einem Schatz den Umzug eines Jungen zu verhindern versuchen. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.

Im ersten Kinospaß für Jugendlichen am Donnerstag, 29. Dezember, wird ein Fantasyfilm von 2022 gezeigt, in dem ein magischer Zoologe einen bösen Magier stoppen soll. Am 5. Januar geht es in einem Anime-Film von 1986 um ein Mädchen, das über einen Kristall verfügt, mit dessen Hilfe die Türen des Schlosses im Himmel geöffnet werden können. Die Jugendfilme starten jeweils um 15 Uhr.

Weitere Hinweise sind im Schaufenster am Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, zu finden. Wie im echten Kino sind auch am Kino-Kiosk Getränke und Süßes erhältlich. Der Eintritt beträgt bei allen Filmen jeweils ein Euro. Tickets gibt es an der Kinokasse oder online. -büba-

www.kultur-haus-zach.de