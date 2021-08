Vier Hückeswagener helfen in Manila

Hüttenzauber

+ © Anja Siebel Sie informierten am Wochenende an einem eigenen Stand auf dem Hüttenzauber über das Hilfsprojekt Buhay und verteilten kleine Geschenke (v.l.): Moritz Kuschinski, Joana Karlguth, Laura Pier und Lea Schütz. © Anja Siebel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Hüttenzauber startet mit weißer Pracht, lockt viele Besucher und dient auch einem guten Zweck.

Von Anja Carolina Siebel

Die Schloss-Stadt war schneebedeckt an diesem Wochenende. Wer aber meint, dass die Standbetreiber des Hüttenzaubers auf der Islandstraße unter den heftigen Schneefällen zu leiden hatten, irrt. Viele Besucher drängten sich zwischen den Ständen. Trotz oder gerade wegen der weißen Pracht, die dem Markt erst so richtig das weihnachtliche Flair verlieh. Hin und wieder sorgte ein kleiner Streuwagen dafür, dass niemand eine gefährliche Rutschpartie hinlegte.

+ Standpunkt von Markus Schumacher © RGA

Viele Vereine und Initiativen hatten sich richtig ins Zeug gelegt, um Selbstgebasteltes, Gekochtes oder Gebackenes zu präsentieren. Ganz weit oben, fast am Ende der Budenstadt, hatten sich vier engagierte junge Menschen an einem Stand platziert. „Buhay“ heißt das Projekt, das Joana Karlguth, Moritz Kuschinski, Laura Pier und Lea Schütz ins Leben gerufen haben.

Ihr Ziel liegt über 10 000 Kilometer von Hückeswagen entfernt: Sie möchten den Müllkindern in Manila helfen. Joana und Moritz werden in fünf Wochen dorthin aufbrechen; beide auf unbestimmte Zeit. „Ich werde die ersten zwei Wochen dabei sein“, berichtet Laura Pier. Anschließend möchten sie und Lea Schütz das Projekt von zuhause begleiten, E-Mails beantworten, „Buhay“ bekannter machen, Spenden für ihre Freunde sammeln. Das ist nötig, denn von Spenden finanziert sich das christliche Projekt.

Die Müllkinder auf den Philippinen haben Hilfe bitter nötig

Der Aufenthalt und die Hilfe werden durch Spenden finanziert. Sie wissen noch nicht, wie sie konkret helfen wollen. Und können. „Wir lassen das erstmal auf uns wirken und werden dann entscheiden“, sagt Joana Karlguth. Fakt ist: Die Müllkinder von Manila haben Hilfe bitter nötig. Sie leben von dem, was andere wegwerfen, diese „Müll-Menschen“. Die Abfallberge sind zu ihrer Heimat geworden.

Viele Kinder werden von ihren Eltern auf die verseuchten Halden geschickt, damit sie zum Beispiel Metallteile sammeln, die sich weiterverkaufen lassen. Eine Schulbildung bekommen die allerwenigstens von ihnen - und so haben sie kaum eine Chance, die Mülldeponien später verlassen zu können. Um überhaupt eine Zukunft haben zu können, brauchen sie unter anderem Schulbildung. Auch das können sich die Helfer aus dem Bergischen vorstellen. Das Equipment hätten sie. Sie sind allerdings angewiesen auf Spenden.

Gruppe verteilt auf dem Weihnachtsmarkt Geschenke

Beim Hüttenzauber hat das Quartett aus Hückeswagen allerdings nicht aktiv gesammelt. Sondern Geschenke gemacht. Kleine Dekoartikel, Kerzen, nette Sachen zum Aufstellen und Erfreuen. „Wir möchten den Menschen hier eine Freude machen“, beschreibt es Joana Karlguth. „Etwas zurückgeben von dem, was wir täglich bekommen. Wer etwas spenden möchte, darf das tun. Aber wir erwarten es nicht.“ Alles kann, nichts muss. Das ist ohnehin das Motto des engagierten Quartetts. Und sie sind beeindruckt. Beeindruckt von der vielen Unterstützung, die sie mit ihrem Projekt in den vergangenen Monaten erfahren haben. „Nachbarn, Freunde und natürlich unsere Familien helfen uns, wo sie können. Wir erfahren so viel Gutes.“

Auch beim Hüttenzauber gab es eine Menge davon. So wie das Angebot eines Standbesuchers, der prompt vorschlug, ein Benefizkonzert für „Buhay“ zu organisieren. Dass es schon am 19. Januar für sie soweit ist, das können Joana und Moritz zurzeit noch kaum glauben.

DAS PROJEKT HILFE Buhay ist ein Hilfsprojekt, das 2017 gestartet ist. Der eingetragene Verein hat sieben Mitglieder, vier Hauptakteure. Das Team freut sich über Spenden, Zuspruch und natürlich auch über Menschen, die sich vor Ort in Manila engagieren und aktiv helfen möchten. KONTAKT Wer helfen möchte, findet Informationen unter buhay.online

Joana, die im ostfriesischen Leer als Lehrerin arbeitet, hat am Donnerstag, 21. Dezember, ihren letzten Schultag. So richtig beschäftigen mag sie sich mit diesem Abschied noch nicht. „Ich lebe im Hier und Jetzt und möchte noch jeden Moment genießen. Was dann kommt, werden wir sehen.“ Ähnlich sieht es Moritz: „Ich weiß noch nicht, wie lange ich dort bleiben werde. Ich mache das davon abhängig, was wir erleben und wie wir gebraucht werden.“