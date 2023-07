Vier abwechslungsreiche „Summertime“-Konzerte

In diesem Jahr steigt wieder die beliebte Reihe in der Pauluskirche.

Hückeswagen. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem August wieder die „Summertime“-Konzerte in der Pauluskirche. „Das sind kurze, knackige sommerliche Konzerte mit sehr abwechslungsreichem Programm“, erläutert Inga Kuhnert, Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde und Initiatorin der Reihe.

Los geht‘s am Sonntag, 6. August, mit dem Duo „With four Hands“ aus Bonn. Mit ihren einfühlsamen Interpretationen von Stücken aus Rock-, Pop- und Folkmusik hätten sich die beiden Musiker in der Region einen Namen gemacht, versichert die Kantorin. Die Arrangements lebten vom differenzierten Gitarrenspiel und dem fein abgestimmten Harmoniegesang.

Das Konzert „Singen!“ am 13. August gestaltet das Publikum selbst, unterstützt durch „Vocale“, den Kammerchor der Evangelischen Kirchengemeinde. „Es ist ein Mitsingkonzert“, erläutert Inga Kuhnert. „Aber nicht in der üblichen Weise, dass mehr oder weniger bekannte Lieder abgesungen werden.“ Vielmehr entstehe in dem Konzert die Musik zum Teil aus dem Moment heraus. „Das ist spannend und ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten.“ Niemand müsse, aber alle könnten mitmachen. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich.

Weiter geht‘s dann am 20. August mit der Band „3000K“. „Licht für die Ohren“ nennt die christliche Rockband aus Hückeswagen und Umgebung ihr Programm. „3000K“ steht dabei für 3000 Kelvin und ist die Farbtemperatur von warm-weißem Licht. „Auch in diesem Konzert darf mitgesungen werden“, verspricht die Organisatorin.

Im Zentrum des Abschlusskonzertes in der Pauluskirche am 27. August steht „Musik von der Grünen Insel“, also aus Irland. Ein Projektchor singt eine irische Messe, dazu gibt es Irish Folk mit Tin Whistle, Gitarre und Klavier.

Alle vier Konzerte an den August-Sonntagen beginnen jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, die Organisatorin bittet aber um Spenden. büba