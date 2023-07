Vielseitiges Angebot im Kulturrucksack des Kreises

Kulturelle, außerschulische Projekten richten sich an Kinder und Jugendliche.

Von Stefan Gilsbach

Oberberg. „Ziel des Kulturrucksacks ist es, den Kindern und Jugendlichen die Türen zu Kunst und Kultur so weit wie möglich zu öffnen“, sagt der Kulturamtsleiter des Oberbergischen Kreises Steffen Müller.

Der Kulturrucksack NRW im Oberbergischen bietet ein vielfältiges und kostenfreies Angebot an kulturellen, außerschulischen Projekten für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren.

Lokale Kulturschaffende und ihre Kooperationspartner konnten sich mit ihren Ideen bewerben. So sind insgesamt 27 Projekte zusammengekommen.

Es gibt auch Schnupperangebote

Angebote gibt es in den Themensparten Bildende Kunst, Literatur, Musik, Tanz, Theater, Fotografie sowie Museen. Die Projekte werden von erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern durchgeführt und finden an verschiedenen Orten im Oberbergischen statt: in Jugendzentren, Musikschulen und Büchereien, aber auch in Künstlerateliers, Museen und in der Natur.

Neben großen Projekten gibt es auch Schnupperangebote. Neben Poetry Slams und Geschichten schreiben, finden sich auch Tanz- und Theaterprojekte, Malerei und Landart oder spannende Einblicke in die Welt der Musik. Das Kreieren eigener Kleidung wird ebenso angeboten wie das Gestalten eigener Skulpturen zu mehreren Themenschwer-punkten.

Seit 2023 ist der Oberbergische Kreis Teil des NRW-weiten Förderprogramms und hat einen starken Fokus auf Inklusion und Teilhabe gelegt. Mehrere Pilotprojekte werden in diesem Jahr erprobt, damit in den nächsten Jahren immer mehr Angebot inklusiv und barrierefrei ausgerichtet werden.

Die Workshops und Projekte finden überall im Kreis statt, so dass die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben in ihren Heimatorten gemeinsam kreativ zu werden.

Alle Veranstaltungen des Kulturrucksack finden Interessierte auf einem Blick auf der Webseite.