Marienhospital: Vielfältiges Leben statt öder Leerstand

Was ist aus dem ehemaligen Krankenhaus seit seinem Ende 1993 geworden?

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Das Marienhospital war gerade einmal ein paar Wochen geschlossen, da kehrte wenigstes für eine kurze Zeit Leben zurück ins ehemalige Krankenhaus. Dienten Teile des Gebäudes doch als Filmkulisse für die Innenaufnahme der TV-Serie „Hallo, Onkel Doc!“, die von 1994 bis 2000 auf Sat.1 lief. Wären die Kameras nicht gewesen, hätten Beobachter den Eindruck gewinnen können, dass hier ein ganz normaler Krankenhausalltag herrschte.

Stadt und Bürger hatten große Sorge, dass der Gebäudekomplex des ehemaligen Marienhospitals zu einer Bauruine verkommen könnte. Doch zunächst erwarb die Baufirma Runkel das ehemalige Krankenhaus, nach deren Insolvenz 2009 wurde die Remscheider Firma Dohrmann Eigentümerin. Seitdem ist Ruhe an Marien- und Goethestraße eingekehrt.

Ausschlaggebend für den Kauf vor zwölf Jahren war die Gründung des Berufskollegs Hückeswagen – Privatschule Bergischer Unternehmer. „Wir haben zwar einige Immobilien, die wir vermieten“, sagt Wolf-Dietrich Spelsberg, der kaufmännische Geschäftsführer der Dohrmann AG. „Aber das ist nicht unser Kerngeschäft.“ Es war letztlich dem damaligen Geschäftsführer der Firma Pflitsch zu verdanken, dass das ehemalige Marienhospital einen neuen Eigentümer erhielt. „Harald Pflitsch hatte schon ein großes Talent, Menschen zu überzeugen – und das im positiven Sinn“, versichert Spelsberg und schmunzelt. Es seien eher idealistische Motive gewesen, dass Dohrmann den Gebäudekomplex übernommen habe.

Neben den Firmen Johann Clouth, Pflitsch, Recknagel, Kuhn Edelstahl und CNC-Keller zählt auch Dohrmann zu den Gründungsgesellschaftern der Privatschule Bergischer Unternehmer. Jungen Menschen eine bestmögliche (duale) Ausbildung zu geben, war und ist die Intention der Firmen, die das Berufskolleg als Gesellschafter unterstützen. Deren Zahl ist längst weiter angewachsen. Im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich können die Schüler parallel eine Ausbildung absolvieren und das Abitur machen.

Zuletzt wurde die Zukunftsschmiede eingerichtet

Das Berufskolleg ist seit seiner Gründung 2011 ein Erfolgsmodell. Etwa 140 Jungen und Mädchen werden auf mittlerweile mehr als 1000 Quadratmetern im ehemaligen Marienhospital unterrichtet – angefangen hatte die Schule damals mit gut 350 Quadratmeter. Zuletzt kam der Bereich der ehemaligen Krankenhauskapelle hinzu, in der die „Zukunftsschmiede“ eingerichtet wurde: Schüler der achten bis zehnten Jahrgangsstufen können dort Werkzeuge, Geräte und Instrumente ausprobieren, etwa aus den Bereichen Design, 3D-Druck, Digitalisierung, Virtual Reality und Robotik. So werden innerhalb der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Schwerpunkte abgedeckt, die die mehr als 26 Schulen in der Region auch aufgrund mangelnder technischer Ausstattung nicht anbieten können.

Für die Erweiterung des Berufskollegs wurden teilweise mehrere ehemaligen Patientenzimmer zu einem Klassenraum zusammengefasst. „Jedes Klassenzimmer wurde mit einem Stahlrahmen versehen“, erläutert Spelsberg mit Blick auf die notwendige Statik. Zudem wurden die Zwischenwände entfernt.

Bis zu 450 Quadratmeter stehen im unteren, an der Marienstraße gelegenen Teil noch für eine weitere Erweiterung der Schule zur Verfügung. Der restliche Anbau wurde in den vergangenen Monaten abgerissen, weil er wohl ohnehin nicht zu vermieten war. Auf diese Weise sind jede Menge Parkplätze entstanden.

Davon profitiert auch das Therapiezentrum Hückeswagen, sozusagen Mieter der ersten Stunde. Während die Arztpraxen ebenso wie die Salzgrotte und das Institut für Epithetik und Prothetik, das Betroffenen nach Unfällen oder Operationen mit Gesichtsprothesen versorgte, alle verschwunden sind, ist Frank Happel mit seinem Team geblieben.

Das ist mittlerweile auf 23 Beschäftigte am Hückeswagener Standort angewachsen, die Fläche von Rücken- und Gelenktraining, Rehasport und Ergotherapie hat sich auf gut 700 Quadratmeter verdoppelt. „Wir sind 1999 von der Kölner Straße hierhin umgezogen“, erinnert sich Happel. Etwas, dass er nie bereut hat. „Wir haben mit der Firma Dohrmann einen sehr guten Vermieter und stehen in einem sehr guten Austausch.“ Für viele Hückeswagener sei der Bereich des Therapiezentrums immer noch so etwas wie ein medizinisches Zentrum.

Drei weitere Mieter sind seit einigen Jahren ebenfalls im früheren Marienhospital untergebracht: das ABC-Seniorenwohnheim, in dem Demenzkranke in einer Wohngemeinschaft leben, WBS Training, ein bundesweiter Anbieter beruflicher Weiterbildung, und die Rettungswache des Oberbergischen Kreises, die seit 1996 hier angesiedelt ist.

Auch wenn der Kauf des Gebäudekomplexes 2011 eher idealistischer Natur gewesen war, so ist Spelsberg doch längst zufrieden darüber. „Es hat funktioniert – und das sogar besser als gedacht.“

Bauunternehmen

Runkel: Im November 1997 erwirbt das Remscheider Bauunternehmen Christian Runkel die Gebäude und Grundstücke von der Katholischen Kirche. Dr. Johannes Kühnert, ehemaliger Chefarzt der chirurgischen Abteilung, eröffnet eine Praxis, Frank Happel seine Krankengymnastik-Praxis. Die Idee, Wohnungen für Demenzkranke anzubieten, kommt viele Jahre zu früh: Die Domizil Lebenskonzepte für ältere Menschen GmbH kann keinen einzigen Bewohner aufnehmen und meldet 2003 Insolvenz an.

Dohrmann: Auch Runkel geht in die Insolvenz – im Februar 2009. Die Remscheider Dohrmann AG erwirbt das Gebäude 2011.