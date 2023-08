Viele Unfälle: Kreis entschärft Gefahrenstelle

Stoppschilder sollen an der K5 an der Einmündung zur B237 für Sicherheit sorgen,

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Frische Blumen, eine ausgebrannte Grabkerze und ein kleiner Gedenkstein erinnern im Gras gegenüber der Einmündung der Kreisstraße 5 auf die Bundesstraße 237 in Westenbrücke an ein tragisches Schicksal. Mitte Juni vorigen Jahres war dort ein Hückeswagener Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreuzungsbereich so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus an den Folgen starb.

Die Gedenkstelle ist auch ein Zeichen dafür, dass es hier in Westenbrücke immer wieder brenzlige Situationen bei Abbiegevorgängen und Überholmanövern gibt, die in den schlimmsten Fällen zu Unfällen führen. Leicht- und Schwerverletzte sind meistens die Folge, vor 13 Monaten starb ein Mensch.

30 Hauptunfallstrecken gibt es im Oberbergischen Kreis, eine davon liegt in Hückeswagen – die neuralgische Einmündung von der K5 auf die B237.

Jetzt hat der Kreis ein weiteres Mal reagiert: Das Straßenverkehrsamt hat an der Kreuzung der K5 in Höhe des Autohauses zwei Stoppschilder aufstellen lassen. „Außerdem wurde eine entsprechende Haltelinie als Fahrbahnmarkierung aufgebracht“, teilte Anja Kölsch vom Bauamt der Stadt am Mittwochmittag mit. Das ist die zweite Maßnahme der Behörde innerhalb von 26 Monaten, um die immer wieder auftretenden Gefahrensituationen im Einmündungsbereich zu minimieren. Vor zwei Jahren hatte das Straßenverkehrsamt in Gummersbach entschieden, die Höchstgeschwindigkeit auf der B237 im Einmündungsbereich der K5 auf Tempo 60 herabzusetzen – Ende Mai 2021 waren die entsprechenden Schilder direkt hinter der Kurve Richtung Wipperfürth und zu Beginn der Gerade bei Mühlenberg Richtung Hückeswagen aufgestellt worden. Diese Maßnahme hat offensichtlich einen Teilerfolg erzielt: „Die Geschwindigkeitsverstöße haben sich seitdem reduziert“, versicherte Alexander Nahlik, stellvertretender Leiter des Verkehrsdienstes, im April dieses Jahres bei einer Tempokontrolle der Polizei in diesem Bereich.

Dennoch kracht es immer wieder, weil vor allem Autofahrer, die von der Kreisstraße nach links in Richtung Hückeswagen fahren wollen, den von dort kommenden Verkehr übersehen. So war etwa Mitte Dezember vorigen Jahres ein 70-jähriger Wermelskirchener schwer verletzt worden, als es zum Zusammenstoß seines Autos mit dem Wagen eines 20-jährigen Hückeswageners gekommen war. Der Wermelskirchener hatte das von links kommende Fahrzeug schlicht übersehen.

Endgültig Abhilfe schaffen und den Unfallschwerpunkt drastisch entschärfen könnte ein Kreisverkehr an dieser Stelle. Der ist im Zuge der äußeren Ortsumgehung auch geplant, allerdings gibt es Probleme: Der Kreisel wird nur dann errichtet, wenn auch die gut 3,8 Kilometer lange B237n zwischen Westenbrücke und Westhofen/Kammerforsterhöhe auf der Trasse der K5 und der L68 gebaut wird. An dieser seit mittlerweile fast 50 Jahren geplant, ohne dass sich konkret etwas getan hat.

2008 wurde das Planfeststellungsverfahren für die B237n eingeleitet – und in diesem Status verharren die Planungen weiterhin. Immerhin steht die äußere Ortsumgehung weiterhin als Maßnahme im vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan. „Derzeit werden in der Gummersbacher Regionalniederlassung Rhein-Berg die Unterlagen für einen Antrag auf Neueinleitung des Planfeststellungsverfahrens erarbeitet“, hatte die Stadtverwaltung in der April-Sitzung des Planungsausschusses mitgeteilt. Im vierten Quartal soll diese dann mit Gutachten und den landespflegerischen Unterlagen an die Bezirksregierung Köln zur Prüfung geschickt werden.

Aufgrund der verschiedenen Verzögerungen in den vergangenen Jahren hatten jedoch die meisten Gutachten erneuert und die technische Planung an das aktuelle Regelwerk angepasst werden müssen.

Unfallzahlen

Verkehrsstatistik:In Hückeswagen wurden für voriges Jahr 46 Unfälle mit Personenschäden registriert, drei weniger als 2021. Bei den Unfällen mit Personen- und Sachschäden (außer Bagatellen) gab es ein Plus von fünf auf 138.

Personenschäden: 40 Menschen wurden 2022 leicht verletzt (+ 5), bei den Unfällen mit schweren Personenschäden gab es dagegen einen Rückgang um fast die Hälfte auf 14 – in dieser Zahl ist auch der tödliche Roller-Unfall vom 14. Juni 2022 auf der B 237 an der Einmündung der Kreisstraße 5 in Westenbrücke aufgelistet.