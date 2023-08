Viele Besucher kommen verkleidet

Margot Robbie ist im Film als Barbie zu sehen, die sich auf den Weg in die echte Welt machen muss, um herauszufinden, wie ihre Selbstzweifel in die glitzernde Barbie-Welt gekommen sind. Ryan Gosling spielt ihren Gefährten Ken.

Im Radevormwalder Corso-Kino läuft der Barbie-Film seit mehr als einem Monat bestens.

Von Theresa Szorek

Radevomwald. In der Innenstadt sind mehr pink gekleidete Menschen unterwegs als sonst. Schuld daran ist „Barbie“. Sie ist nicht nur eine der bekanntesten Puppen der Welt, sondern auch Protagonistin des neuen Spielfilms der Regisseurin Greta Gerwig.

Dass Kinofans sich verkleiden, ist grundsätzlich kein neues Phänomen. Auch bei den „Harry-Potter“-Filmen, den „Minions“ oder der „Herr-der-Ringe“-Saga waren viele Kostüme zu sehen. Was den „Barbie“-Hype so besonders macht, sind nicht nur die Outfits der Besucherinnen, sondern auch der überwältigende kommerzielle Erfolg des Films.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat „Barbe“ bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Gut die Hälfte davon wurde an Kinokassen in den USA verdient, die andere Hälfte in Übersee. Auch im Corso-Kino in Radevormwald läuft der Film ausgesprochen gut. „Während der Ferien war es richtig voll“, berichtet Corso-Inhaber Sebastian Boos. „In den letzten drei Jahren gab es keinen Film, der so einen Hype ausgelöst hat.“

Die Besucherinnen seien teilweise verkleidet gekommen, Mädchen und Damengruppen in pink, manchmal sogar mit blonder Perücke. „Einige sind mehrmals wieder gekommen, jedes Mal mit einem anderen Kostüm.“ Für viele Kinobesucher sei der Besuch des Films ein gemeinschaftliches Ereignis. Laut der Datenanalysefirma „The Boxoffice Company“ wurden für „Barbie“ überdurchschnittlich viele Tickets pro Transaktion gekauft. Das spricht dafür, dass häufig größere Gruppen zusammen ins Kino gegangen sind – ob verkleidet oder nicht.

Im Corso seien junge Leute vor allem in die Vorstellungen um 17 Uhr gekommen, weil diese besonders günstig seien, so Boos. Tickets dafür kosten nur 6,50 Euro, für die Vorstellungen am Abend sind es 8,50 Euro. „Uns geht es nicht um den maximalen Gewinn, wir wollen faires Kino für alle anbieten“, sagt er. „Deshalb sind bei uns Snacks und Getränke so günstig. Mit zehn Euro kommt man durch die komplette Vorstellung. Viele Kunden könnten sich einen Kinobesuch sonst gar nicht leisten.“

Durch den „Barbie“-Film hätten viele Leute entdeckt, dass Kino auch toll und preiswert sein kann. In letzter Zeit haben Kinos in der Krise gesteckt, findet auch Boos: „Vor zwei Jahren war unsere Prognose, dass es das Kino als solches nicht mehr geben wird. Das hat sich jetzt zum Glück geändert.“ Richtig gut liefen in letzter Zeit vor allem Franchise-Blockbuster, zum Beispiel aus der „Spiderman“- oder „Avengers“-Reihe.

Letztendlich ist auch „Barbie“ eine Marke, bei der man weiß, worauf man sich einlässt. Wie Regisseurin Greta Gerwig mit dem Material umgegangen ist, bricht trotzdem mit den Erwartungen. „Barbie war sehr emotional und hatte Tiefgang, es war ein Film von Frauen für Frauen und deshalb kein Film für Kinder, da er zu komplex war“, kommentiert eine Zuschauerin ihren Besuch im Corso. Durch die behandelten Themen (Feminismus, Selbstzweifel, Patriarchat) richtet sich der Film an eine andere Zielgruppe als die gleichnamige Puppe.

Profitieren dürfte der „Barbie“-Hersteller Mattel aber trotzdem. Schließlich wird im Film oft genug betont, dass Barbie kleinen Mädchen beigebracht hat, dass sie alles werden können, was sie sich erträumen. Analysten gehen davon aus, dass der Film Mattel durch Spielzeugverkäufe, Lizenzen und Rechte an den Filmeinnahmen etwa 100 Millionen Euro an Einnahmen bringen wird.

Dass die Puppe gleichzeitig für unrealistische Schönheitsideale gesorgt hat, wird allerdings auch erwähnt. Gerwig hat darauf geachtet, dass die Barbies in der Verfilmung divers besetzt werden. Robbie spielt mit ihren blonden Haaren und blauen Augen lediglich die „Stereotyp-Barbie“.

Dass der Film so ein Erfolg geworden ist, liegt nicht nur an der gekonnten Regie und der meisterhaften Leistung der beiden Hauptdarsteller, sondern auch an intelligentem Marketing. Die „Hollywood Critics Association“ kürte „Barbie“ zum „meist erwarteten Film des zweiten Halbjahrs 2023“. Zur Spannung haben Kampagnen auf den sozialen Medien beigetragen. Nach „Super Mario Bros“ ist „Barbie“ der erfolgreichste Film des Jahres, und das, obwohl er noch einige Zeit laufen wird, auch im Corso-Kino. Wie lange genau, richtet sich danach, wie voll die Säle noch sind. Bisher sieht es gut aus.

