Viel Arbeit für Zeitgeschichtsverein

Hauptversammlung

+ © Jürgen Moll Iris Kausemann zeigt gerne ihre Schätze in der BZG-Geschäftsstelle. © Jürgen Moll

Bei der Jahreshauptversammlung wurden Online-Angebote vorgestellt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Bei der Jahresversammlung des Vereins für Bergische Zeitgeschichte (BZG) im Hotel Kniep ließ die Vorsitzende Iris Kausemann die vergangenen zwölf Monate Revue passieren – und gab einen Ausblick auf 2017.

„Am 25. Mai, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, veranstaltet der BZG im Rahmen der Bergischen Wanderwoche wieder eine Sternwanderung. Startpunkt ist um 10 Uhr an der Geschäftsstelle an der Islandstraße.“ Im vergangenen Jahr sei die ATV-Halle der Zielpunkt gewesen. „In diesem Jahr geht es bei hoffentlich auch gutem Wetter zur TBH-Halle“, sagte Kausemann. Ebenfalls als Erfolg hob die Vorsitzende den Tag der Offenen Tür im 3-Städte-Depot hervor, bei dem der BZG mit einem Stand vertreten war. Auch 2017 ist der Verein wieder mit dabei. „Das wird eine wichtige Veranstaltung, denn das 3-Städte-Depot hat sich enorm vergrößert. Man hat dort auch Fördergelder aus dem EU-Leader-Projekt bekommen“, betonte Kausemann die Bedeutung des Vereins, der sein Zuhause ebenfalls in Hückeswagen hat.

Franz Mosterts Arbeit soll fortgesetzt werden

Der große Erfolg des BZG-Buchs „Mit der Zeiss durch Hückeswagen“ mit seinen vielen Ansichten der Schloss-Stadt, die Lokalfotograf Theodor Dörpinghaus im Laufe der Jahrzehnte seiner Arbeit gemacht hat, habe nun zu einer wohl letzten Auflage geführt. Die Dörpinghaus-Bilder seien zudem mittlerweile alle online beim Bilderdienst Flickr zu sehen. „Dort sind insgesamt etwa 13 000 Fotos zu betrachten“, sagte Kausemann. Neben Flickr warb die Vorsitzende für die BZG-Facebook-Seite, auf der immer aktuelle Bilder von Vereinsaktivitäten zu sehen seien.

Für das kommende Geschäftsjahr hat man sich wieder einige Projekte vorgenommen. So wurde etwa der Bestand der Werkzeitschrift der Firma Klingenberg übernommen – laut Kausemann ein sehr interessantes Projekt. Ein weiteres Projekt sei die Beschilderung der Altstadt-Gässchen – ein Thema, das durch den überraschenden Tod von Franz Mostert im November des vergangenen Jahres zunächst einmal auf Eis lag. „Birgit Mostert hat aber zugesagt, dass sie dazu im Nachlass ihres Vaters suchen würde“, sagte Kausemann.

Geschäftsstelle BZG Islandstraße, geöffnet jeden ersten Samstag, 10 bis 13 Uhr