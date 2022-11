VHS-Kurs bringt Metall zum Glühen

Teilnehmer dürfen selbst Hand anlegen.

Ein etwas anderes Angebot macht die Volkshochschule (VHS) allen Interessierten am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Denn dann wird geschmiedet. Wie Wirtschaftsförderin und VHS-Abteilungsleiterin Andrea Poranzke berichtet, gehört das Schmieden von Hand zu den ältesten Handwerkstechniken: „Auch unsere bergische Region haben Schmiedebetriebe stark geprägt.“

Firma Beche & Grohs in Hückeswagen zum Beispiel sei international führend in der Herstellung von riesigen Schmiedehämmern gewesen. Ihre einstige Fabrikhalle an der Peterstraße, in der sich jetzt das 3-Städte-Depot mit seiner Ausstellung technischer Maschinen, Geräte und historischer Werkzeuge befindet, biete eine kreative Atmosphäre mit besonderer Erlebnisqualität für das Schmiedeseminar der VHS.

Die Teilnehmer werden Metall mit Hammer und Amboss bearbeiten und erleben, worauf es beim Freiformschmieden ankommt. Sie werden erfahren, welche Arbeitsgänge notwendig sind, um ein Metallstück nach eigenen Wünschen zu formen, heißt es in der Ankündigung. Alle Teilnehmer dürfen selbst Hand anlegen und verschiedene Schmiedetechniken ausprobieren.

„Wir werden auch den historischen Luft-Schmiedehammer in Gang setzen. Die Teilnehmer können selbst ein kleines Werkstück anfertigen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen“, berichtet Poranzke. Während der Schmiedeübungen werden die technisch-physikalischen Gesetze sowie Geschichte und Bedeutung des Schmiedens erklärt. Der Kurs ist daher auch für junge Forscher, technisch-handwerklich Interessierte und alle Wissensdurstigen wertvoll. „Sie werden Metall zum Glühen bringen“, verspricht Andrea Poranzke.

Interessierte sollten in Arbeits- oder mit Schutzkleidung erscheinen. Im Kurs erfolgt eine Unfallschutzbelehrung. Gearbeitet wird in Kleingruppen. Es entstehen Materialkosten von etwa fünf Euro, die am Veranstaltungstag an den Dozenten gezahlt werden. -rue-

www.3-Staedte-Depot.com