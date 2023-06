Bürgermeister sieht mögliche Entlastungen durchs Land skeptisch

Altschulden sollten teilweise erlassen werden. Doch hilft das wirklich? In Hückeswagen muss auf jeden Fall kräftig investiert werden.

Hückeswagen. -büba- Das Land will den Kommunen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 100 Euro und mehr bei den Kassenkrediten die Hälfte ihrer Altschulden erlassen. Davon betroffen wäre aktuell auch Hückeswagen. Doch Bürgermeister Dietmar Persian macht nicht gerade Jubelsprünge, obwohl eine solche Entlastung der Schloss-Stadt angesichts der vielen Projekte und Sanierungsmaßnahmen gut tun würde. „Ehrlich gesagt bin ich im Moment noch unentschlossen, was ich von dem Vorhaben der Landesregierung halten soll“, gesteht er. Sollte es so sein, dass die Entschuldung der Kommunen letztlich durch die Kommunen selbst getragen werde, „wäre das schlimm“, betont er. Die Probleme würden überhaupt nicht gelöst und die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen noch weiter eingeschränkt werden. „Aber ich möchte die weiteren Entwicklungen abwarten, um mir ein abschließendes Bild zu machen.“

Alle Entschuldung helfe aber nicht weiter, sagt Persian, wenn Bund und Land immer weiter den Kommunen Aufgaben zuschieben würden, ohne für die Finanzierung zu sorgen. „Ich nenne nur die nicht auskömmliche Finanzierung der Ganztagsansprüche in den Kitas und Grundschulen.“ Für den Offenen Ganztag (OGS) müsse die Stadt erheblich investieren. „Eine neue Grundschule haben wir schon gebaut, und in Wiehagen und an der EKS kommen weitere Investitionen auf uns zu, um ausreichend Platz zu schaffen“, sagt der Bürgermeister. büba