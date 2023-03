Verkaufsoffener Sonntag lockte viele an

Auch ohne Sonnenschein war die Stimmung beim Frühlingsfest der Einzelhändler bestens

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Mit bunten Primeln, Luftballons und Windmühlen hatten die Händler in der Innenstadt ihre Geschäfte geschmückt und zum Frühlingsfest eingeladen. Es war der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres, der wieder viele Besucher in die Stadt lockte. Dabei spielte es auch keine Rolle, dass das Außenthermometer bei drei Grad festhing und die Sonne es nicht schaffte, ihre Strahlen durch die dicke Wolkendecke zu schicken.

„Hauptsache trocken, alles andere macht uns nichts aus“, winkte eine gutgelaunte Hückeswagenerin ab. Diese Einstellung spiegelte sehr gut die Atmosphäre wider, die in der Stadt vorherrschte. „Es ist eine super gute Stimmung und es macht richtig viel Spaß“, sagte Christiane Heinhaus vom Spielwarenladen. Die Kunden hatten viel Zeit zum Stöbern, die Verkäufer nahmen sich die Zeit für die Beratung, so wie Einzelhändler Uwe Heinhaus, der nach den ersten zwei Stunden schon die dritte Schultornister-Kaufberatung hinter sich hatte.

Auch auf den Straßen waren Stände aufgebaut. Einige Marktbeschicker waren ebenso zum Frühlingsfest gekommen wie die Hückeswagener Landfrauen, die Ballebäuschen (Mutzen) in ihren traditionellen Gusseisenpfannen backten. „Bei uns gibt es auch Osterdekoration, Kekse, Marmeladen und selbstgemachten Eierlikör“, zählte Jeanette Stäbe von den Landfrauen auf. Rita Schuldner-Lapp von „Ritas Weinlädchen“ hatte sich etwas Neues ausgedacht und passend zum Wetter heiße Sangria ausgeschenkt.

Direkt ins Auge fiel der große Smoker von „Vöpel’s Greenhouse“, mit dem die Bahnhofstraße für den Verkehr abgesperrt wurde. Aber auch in den Läden hatten die Händler sich einige Überraschungen für ihre Kunden überlegt. Bei Möbel Happel in Wiehagen gab es Kaffee und Kuchen, Modehändler Dirk Sessinghaus schenkte Fassbier und Sekt aus. Michael Falk genehmigte sich ein kühles Helles nach dem erfolgreichen Einkauf. „Dirk Sessinghaus kennt meine Figur und hat den Blick dafür, was mir passt. Da brauche ich nicht nach Köln zu fahren“, freute sich der Stammkunde über den persönlichen Service. Stephan Kilian stattete dem Modegeschäft ebenfalls einen Besuch ab. „Endlich ist wieder etwas los in der Stadt. Das freut mich besonders für die Einzelhändler“, sagte er.

Für das neue Geschäft „Bergische Kind“ war es die erste Beteiligung an einem verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft. Inhaberin Annette Steinbach war sehr zufrieden mit der Resonanz. „Die Leute haben Lust darauf“, sagte sie.

In den Geschäften gab es unter anderem frühlingshafte Blumensträuße zu gewinnen. Dazu waren im Vorfeld Fruchtbonbons mit kleinen Zetteln präpariert worden. Zusätzlich waren in den Schaufenstern pünktlich zum Frühlingsfest die Krokusse erblüht. Christine Hoffmann hatte Glück: Ihre Pflanze hatte eine weiße Blüte, was ihr einen 20-Euro-Gutschein der Werbegemeinschaft einbrachte, den Schmuckhändler Bernd Lammert ihr überreichte. Der Gutschein kam auch direkt zum Einsatz: „Der Enkel braucht neue Schuhe“, sagte die Hückeswagenerin.

Ob das Frühlingsfest sich auch positiv auf die Geschäftsbilanz ausgewirkt hat, war am Wochenende eher Nebensache. „Heute kommt es nicht auf die Kasse an, sondern darauf, etwas anzustoßen, um Hückeswagen zu beleben“, sagte Bernd Lammert. Wichtig sei, dass auch die Leute in der Stadt einkaufen und Freunde treffen können, die während der Woche keine Zeit dazu hätten.

Sogar die Mitarbeiter der Verwaltung nebst Bürgermeister Dietmar Persian waren am Sonntag im Einsatz und informierten an zwei Ständen über die Umbau- und Neugestaltungspläne der Innenstadt und des Schlosses. Und während die Erwachsenen diskutierten, drehten die Kinder mit der Bimmelbahn „Neye-Express“ eine kostenfreie Runde durch die Stadt, den die an der Bahnhofstraße ansässigen Händler gesponsert hatten.

Musiker nahmen kalteHände in Kauf

Wesentlich mehr Pferdestärken hatten die in der Stadt ausgestellten Fahrzeuge der Autohändler aus der Umgebung. Das Angebot reichte vom E-Auto über den wendigen Stadtflitzer und die geräumige Limousine bis zum Kleintransporter.

Für gute Stimmung sorgte zum wiederholten Male die Beale Street Jazz Band, die mit ihrer fröhlichen Dixieland-Musik durch die Stadt zog. Die kalten Hände nahmen die Musiker dabei in Kauf. „Wir haben hier auch schon bei Schnee gespielt. Zum Glück verstimmen sich unsere Instrumente nicht so schnell“, sagte Trompeter Helmut Münscher.

Gewinne

Die Paten der weiß-blühenden Pflanzen erhalten einen Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft im Wert von je 20 Euro. Die Gutscheine werden es im jeweiligen Geschäft ausgehändigt. Die Paten können ihre Krokusse in den nächsten Tagen abholen und sich zu Hause an ihnen erfreuen, oder einpflanzen.