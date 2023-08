Vereine arbeiten weiter für die Partnerschaft

2022 wurden 50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Hückeswagen und Etaples gefeiert. Und die Partnerschaft lebt weiter.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ – das gilt nicht für die Partnerschaftskomitees von Hückeswagen und Etaples. Denn deren Verantwortliche sind froh, dass das anstrengende Jubiläumsjahr 2022, als 50 Jahre Städtepartnerschaft mit zahlreichen Veranstaltungen und wechselseitigen Besuchen gefeiert wurde, vorbei ist. „Ja, es war wirklich schön, aber eben auch sehr anstrengend für alle Beteiligten“, betont die Vorsitzende des Hückeswagener Komitees, Joëlle Callsen-Lemoult, und fügt schmunzelnd hinzu: „Das braucht man tatsächlich nicht jedes Jahr.“ Dennoch blicken sie und die übrigen Komitee-Mitglieder freudig und mit Stolz auf die Projekte im Vorjahr zurück.

Der Jugendfeuerwehr in Etaples fehlen Ausbilder

Auch in ihrem 51. Jahr geht die Städtepartnerschaft weiter. Der Vorstand hatte bereits im Januar wieder den Kontakt nach Etaples aufgenommen, um zu besprechen, was 2023 an Veranstaltungen und Aktionen geplant werden könnte. „Im Mai waren acht Feuerwehrmitglieder aus der Partnerstadt hier, die sonst immer beim Talsperrenlauf teilgenommen haben. Das ging aus Altersgründen nicht mehr. Aber sie haben sich mit Thomas Lemmen, dem Leiter unserer Jugendfeuerwehr zusammengesetzt“, berichtet Joëlle Callsen-Lemoult. Zwar ist die Jugendfeuerwehr in der Schloss-Stadt sehr gut aufgestellt, aber in der französischen Partnerstadt ist das keineswegs so – dort fehlen Ausbilder. Um nun aber die traditionell guten Beziehungen zwischen den beiden Feuerwehren aufrechtzuerhalten, sei bei den Gesprächen im Mai ein Plan für den kommenden Sommer geschmiedet worden. „2024 sollen einige der ehemaligen Jugendlichen aus Etaples zu uns kommen, um den Austausch wieder anzukurbeln“, sagt die Vorsitzende.

Auch die beiden Vorstände sind in der ersten Jahreshälfte nicht untätig geblieben. „Acht Vorstandsmitglieder aus Hückeswagen waren im Juni zum Gedankenaustausch in Frankreich, Wir haben dabei in Rouen die ‚Amarda‘, das große Hafenfest, besucht. Das war sehr heiß dort, aber auch eine sehr schöne Stimmung“, sagt Joëlle Callsen-Lemoult. Was ebenfalls sehr gut funktioniere, sei der Besuch von Familien aus Etaples im Beverhaus regelmäßig zwischen Mai bis September. „Wir im Komitee kümmern uns mit um die Instandhaltung des städtischen Gebäudes.“ So wurden zuletzt ein neuer Boden eingebaut und einige Renovierungsarbeiten vorgenommen.

Ein regelmäßiger Punkt im Jahresprogramm ist das Altstadtfest. „In diesem Jahr haben sich wieder 60 Franzosen angekündigt, darunter auch die Musique municipale, die im Wechsel mit der Tanzgruppe ‚Les Bons Z’Enfants‘ zum Altstadtfest kommen“, berichtet Joëlle Callsen-Lemoult. Natürlich werde es am 9. und 10. September am Wilhelmplatz auch wieder einen Stand mit Fisch und Wein aus der Partnerstadt geben. „Das ist eine schöne Tradition, dass die Menschen aus Etaples immer wieder mit bei unserem großen Fest dabei sind“, betont die Komiteevorsitzende.

Angel-Besuche gehen meist nur einseitig – der Bürokratie wegen

Das spreche auch für den Zusammenhalt zwischen beiden Städten, selbst nach mehr als einem halben Jahrhundert. Wobei das ohne die Initiative der Vorstände auch nicht möglich sei, stellt Joëlle Callsen-Lemoult klar. Eine Premiere gibt es im November. „Dann sind wir beim 30. Heringsfest in Etaples dabei, und zwar mit einem eigenen Stand.“ Zurzeit wird überlegt, was dort angeboten werden soll. „Aber es war klar, dass wir zu diesem Heringsfest nicht nur mit einer Gruppe anreisen sondern einen eigenen Stand haben wollen“, sagt Joëlle Callsen-Lemoult. Zudem haben Bürgermeister Persian und seine Frau angekündigt, mit in die Partnerstadt zu reisen.

Hering sei ein gutes Stichwort. So habe das Mitglied Olaf Keller überlegt, mit acht bis zehn Anglerfreunden im August nach Etaples zu fahren, um dort mit Franzosen zum Angeln zu gehen. „Umgekehrt ist das ja leider nicht ganz so einfach, da die Franzosen hier nicht einfach so angeln dürfen – ohne entsprechenden Schein“, bedauert Joëlle Callsen-Lemoult.

Auch aus der französischen Partnerstadt kommen Ideen. „Der neugegründete Tennisverein in Etaples möchte wieder ein Turnier zwischen Sportlern beider Städte ausrichten“, sagt die Vorsitzende. Fest steht: Auch nach dem großen Jubiläum steckt jede Menge Leben in der Städtepartnerschaft.

29. Juli 1972

Verbindung. Das bergische Hückeswagen und die nordfranzösische Kleinstadt Etaples-sur-Mer, die mit ihren etwa 11.000 Einwohnern an der Nordküste Frankreichs am Ärmelkanal liegt, sind am 29. Juli 1972 die Städtepartnerschaft eingegangen.

Komitee: Um die Pflege der Städtepartnerschaft kümmern sich in beiden Städten Partnerschaftskomitees. In Hückeswagen gibt es das seit 1995, seine Vorsitzende ist Joëlle Callsen-Lemoult.

Kontakt: Tel. 02192- 5695, E-Mail: joelle.callsen-lemoult@gmx.net