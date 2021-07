Verein zeigt Gräber des 19. Jahrhunderts

Totensonntag

Der Verein „Bergische Zeitgeschichte" hatte am Samstag zu einem Rundgang über den Friedhof eingeladen. Daran nahmen viele Bürger teil. Sie hörten Geschichten über verstorbene Hückeswagener und die Bedeutung vieler Grabmahle.

Passend zum Totensonntag hatte „Bergische Zeitgeschichte“ eingeladen.

Von Antje Dahlhaus

Es ist nass, kalt und trüb, bei der Friedhofsbegehung zu der der Verein Bergische Zeitgeschichte am Wochenende eingeladen hat. „Das Wetter ist doch passend“ strahlt Stadtführerin Martina Rey, die unterstützt von Iris Kausemann und Stefan Leppak die Führung durchführt.

Rund 20 Unentwegte trotzen dem Wetter und würdigen damit auch das Engagement der Ehrenamtler. Eng zusammengerückt lauschen sie im Torbogen der Friedhofskapelle der kleinen Einführungsrede.

Zwei Jahre lang hatte es keine historischen Führungen mehr gegeben, nachdem der bisherige bewährte Führer Franz Mostert verstorben war. „Wir gucken uns Gräber des 19 Jahrhunderts an, die unter Denkmalschutz stehen“, erläutert Rey. Wetterdicht verpackt hat Stefan Leppak dafür rund 30 Folien zu den entsprechenden Stationen laminiert.

„Friedhof und Kirchhof waren früher fast synonym“, erläutert Kausemann. Napoleon habe mit dem Bestreben Kirche und Staat deutlich zu trennen für Friedhöfe abseits der Kirchen plädiert. Als es zudem enger wurde um die Kirche und die dortigen Begräbnisstätten wurde 1809 der Friedhof „Am Kamp“ gegründet. „Kamp“, erklärt sie, war seit dem Mittelalter eine Wiese, der heutige Campus viele Universitäten erinnere daran.

Das Gedenken gilt vielen bekannten Hückeswagenern

4300 Einwohner hatte Hückeswagen zu dieser Zeit, viel Platz auf dem neuen Friedhof alle denkmalrelevanten Gräber liegen in der Sektion 1. Einer dessen hier gedacht wird, an diesem Tag, ist Friedrich Stiehl. Der reformierte Pfarrer engagierte sich vor allem für die Armen in Hückeswagen.

Erinnert wird auch an drei Kommunisten, die zu Zeiten des Nationalsozialismus auf der Peterstraße erschossen wurden.

„Viele Bürger sind damals mit zu der Beerdigung gegangen“ sagt Rey. Für sie ein Mahnzeichen bis in die heutige Zeit, dass wir Demokratie verteidigen müssen“. Wohltäter, Gefallene und berühmte Persönlichkeiten finden bei dem Rundgang Wertschätzung. So gehört auch der Friedhof der Toten des 1. Und 2. Weltkrieges dazu, auf dem auch gleichzeitig ein Gedenkstein von Bildhauer Jupp Rübsam steht, der an die Stadtgründung Hückeswagens erinnert.

Ein wichtiger Baustein beim Rundgang ist auch die „Kulturecke“. Hier liegt unter anderem Hans von Brüsewitz nebst Gattin und Angehörigen begraben, darunter auch Sohn Joachim von Seewitz. Der wurde 1891 geboren und war als Ausdruckstänzer berühmt und bis nach Südamerika unterwegs.

VEREIN GRÜNDUNG Der Verein Bergische Zeitgeschichte (BZG) besteht seit 2002 und hat rund 65 Mitglieder. Sie beschäftigt sich mit vielfältigen Themen der Stadt Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen mit Schwerpunkt Dokumentation und Diskussion des 20. Jahrhunderts. Ziel ist es auch aktuelle Nachlässe mit historischem Hintergrund zu sichern und zu sichten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Viel bewegt hat er aber auch in der Kultur seiner Heimatstadt Hückeswagen. Dort wurde er als Mitbegründer mehrerer kulturschaffender Vereine aktiv. 1966 verstarb der oft bewunderte, aber für Zeitgenossen mitunter auch extravagante Künstler. Damit sein Andenken gewahrt wird, wurde der Grabstein auf dem Familiengrab 2003 restauriert.

Dass nicht immer nur Respekt vor den Toten auf dem Friedhof galt, davon zeugt der abgeschlagene Kopf eines Engels den ein Ehepaar ihren beiden früh verstorbenen Kindern Enno und Adda auf den Grabstein stellte.

Im Großen und Ganzen ist es jedoch ein schöner Rundgang über eine gepflegte Anlage mit vielen kleinen Geschichten und Geschichtchen, von denen es für die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft noch einiges zu entdecken gilt.

Durchaus positiv an diesem Tag: Unter den Gästen des Rundganges sind auch zwei Kinder und eine Jugendliche. Damit erfüllt sich ein Stück von Reys Hoffnung am Anfang, dass mit der Betrachtung der Geschichte auch ein Stück eigener Gegenwart verständlicher wird. Weitere Führungen dieser Art sind auch für die Zukunft geplant.