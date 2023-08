Verein will den Nachwuchs neu kennenlernen

Für 51 Kinder drehte sich alles um König Fußball. Der SC 08 absolvierte sein drittes Fußballcamp.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Dribbling, Pass, Abschuss, Tor. Davon gab es am Wochenende jede Menge am Kollenberg zu sehen. Der Sport-Club 08 hatte für fußballbegeisterte Jungen und ein Mädchen ein dreitägiges Fußballcamp mit Sportausrüster „Capelli Sport“ organisiert – das dritte Camp des Radevormwalder Fußballvereins.

Eigentlich, verriet SC-Trainer Olaf Reichenberg, sei das Ziel des Camps, neue Nachwuchsspieler für den Verein zu generieren. „Wir sind zwar in allen Jugenden aktiv, doch je älter, desto dünner sind wir bestückt.“ Während Bambini sowie F- und E-Jugend mit mehreren Mannschaften vertreten sind, gibt es ab der D-Jugend immer nur eine Mannschaft beim SC. Hier würde sich die Jugendabteilung eine breiter aufgestellte Basis wünschen. Tatsächlich aber finden sich immer viel mehr vereinsinterne Kinder in den Camps wieder als auswärtige. In diesem Jahr waren es von 51 Teilnehmer gerade einmal zwei vereins-externe Kinder.

Für die Trainer des Clubs sei das Camp dennoch eine gute Gelegenheit, ihre Schützlinge anders zu fördern und neu kennenzulernen. „Dadurch, dass man mit den Kindern über ein ganzes Wochenende trainiert, erlebt man sie natürlich anders und kann auf das eine oder andere besser eingehen, was im wöchentlichen Training vielleicht manchmal vorne überfällt. Auch die Kinder selbst wachsen an so einem Wochenende anders zusammen“, sagte Reichenberg.

Für die Kinder gab es bei der Ankunft am Freitagnachmittag erstmal die passende Ausstattung: Mit einem neuen Trikot, Hose und Stutzen ging es dann gleich auf dem Platz. In Kleingruppen wurden die ersten Übungen absolviert. Neben verschiedenen Stationen, an denen ein gutes Dribbling oder der perfekte Spielpass trainiert werden konnte, spielten die Teilnehmer, eingeteilt in Mannschaften, gegeneinander, um das zuvor Trainierte im Spiel umzusetzen.

Ermittelt wurden der Elfmeter- und der Dribbel-König

„Am Freitag haben wir den Elf-Meter-König gesucht. Heute geht es um den härtesten Schuss“, erzählte der Coach. Eine Torschussmaschine würde die Kraft des Torschusses anhand der Schnelligkeit des Balles errechnen, mit der die Kinder das Runde ins Eckige bugsierten. Für die Mädchen und Jungen ein großer Spaß, der natürlich den Ehrgeiz weckte. Am Sonntag würde anhand eines Parcours der Super-Dribbler auserkoren.

Marie (12) und Arion (11) nahmen auch schon im Vorjahr am SC-Fußballcamp teil und waren so begeistert, dass sie sich auch das Intensivtraining in diesem Jahr nicht entgehen lassen wollten. „Letztes Jahr hat mir das Camp viel gebracht. Ich bin besser im Dribbling geworden und auch im Eins gegen Eins“, erzählte Marie. Die Zwölfjährige spielt seit mehr als neun Jahren Fußball, allerdings nicht beim SC 08. „Ich komme aus Arnsberg und habe über Freunde Kontakte zum Verein geknüpft“, berichtete das talentierte Mädchen. Dass sie im Camp die einzige Fußballerin war, schien ihr nichts auszumachen.

Der elfjährige Arion spielt seit sieben Jahren Fußball beim SC 08. „Fußball ist meine absolute Leidenschaft, und das Camp macht einfach sehr viel Spaß.“ Die Teamarbeit habe sich durch das Camp im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Nun wolle er sein Dribbling optimieren. Olaf Reichenberg: „Durch den Ausrüster Capelli bekommen wir fürs Camp zwei Trainer gestellt, die uns im Coaching fortbilden.“

www.sc08-rade.de