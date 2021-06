Familie

+ © Uwe Anspach/dpa Kein seltenes Bild mehr. Immer mehr Väter nutzen das Elterngeld, um sich eine Zeit lang intensiv um den eigenen Nachwuchs kümmern zu können. Wer die Auszeit in Anspruch nehmen möchte, sollte dies vor allem in kleineren Betrieben frühzeitig mitteilen, rät Michael Sallmann (IHK). © Uwe Anspach/dpa

Die Zahl der Männer, die für ihr Kind eine Auszeit vom Beruf nehmen, steigt auch in Hückeswagen.

Von Karsten Mittelstädt

Immer mehr Väter übernehmen Verantwortung. Sie freuen sich nicht nur über die Geburt ihres Kindes, sie möchten auch hautnah dabei sein, wenn es aufwächst. So wie Sebastian Müller (37), Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Zwar gibt es seit genau zehn Jahren den gesetzlichen Anspruch auf Elterngeld, doch nicht immer ist die Zeit, die Väter nach der Geburt mit ihrem Kind verbringen können, so einfach umzusetzen wie im Hückeswagener Rathaus.

Für Sebastian Müller, der seit gut einem Jahr in der Stadtkämmerei arbeitet, war es von Anfang an keine Frage, dass auch er sich um die im November geborene erste Tochter kümmert. Das haben er und seine Partnerin schon während der Schwangerschaft beschlossen. „Ja, das ist mir wichtig. Es ist unser erstes Kind und ich möchte zumindest eine Zeit lang täglich dabei sein und den Alltag erleben. Für die Bindung zum Kind ist das eine wichtige Zeit“, sagt er. „In meinem Freundes- und Bekanntenkreis machen das viele Väter“, ergänzt der 37-Jährige.

Der finanzielle Aspekt spielte dabei keine Rolle. Zwar mindert die Elternzeit das Einkommen, das Elterngeld mildert den finanziellen Verlust aber ab. Je nach Einkommen beträgt das Elterngeld 300 bis 1800 Euro monatlich. Es gibt flexible Möglichkeiten, die Zeit mit dem Kind zu verbringen (siehe Elterngeld).

Bereits im vergangenen Herbst informierte er seinen Arbeitgeber über seinen Wunsch. Das war klug, denn je früher der Arbeitgeber von dem Wunsch weiß, desto besser ist der Ausfall des Mitarbeiters zu koordinieren. Denn das ist auch klar: „Das Problem haben die Arbeitgeber“, sagt Kämmerin Isabel Bever und spricht damit Schwierigkeiten an, die vor allem kleinere Betriebe haben.

„Wenn in einem kleinen Handwerksbetrieb mit drei Mitarbeitern einer ausfällt“, sagt Michael Sallmann, Geschäftsführer der IHK-Zweigstelle Oberberg, „dann haben sie als Unternehmer ein echtes Problem.“ In Betrieben mit mehr Mitarbeitern sei das einfach besser aufzufangen. Zahlen darüber, wie viele Väter in Klein- und Handwerksbetrieben Elterngeld in Anspruch nehmen, gebe es nicht.

Sallmann rät allen Arbeitnehmern, die Elterngeld beantragen wollen, ihren Arbeitgeber möglichst frühzeitig zu informieren und flexibel zu sein. „Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten“, sagt Sallmann. Zum Beispiel auch, die wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, statt komplett zu Hause zu bleiben. Sallmann: „Je früher man sich zusammensetzt, desto besser.“ Gleiches gelte, und das komme immer häufiger vor, bei pflegebedürftigen Eltern eines Arbeitnehmers.

„Wir begrüßen es, wenn Väter Verantwortung übernehmen.“

Isabel Bever, Kämmerin

Sebastian Müller fand einen verständnisvollen Arbeitgeber. Auch er zeigt sich flexibel und nimmt jeweils einen Monat Elternzeit im Mai und im August. Das sind nicht die Monate, in denen in der Kämmerei wegen Prüfungen oder Aufstellung des Haushaltes viele Überstunden anfallen.

„Wir begrüßen es, wenn Väter diese Verantwortung übernehmen“, sagt Isabel Bever. Ihre Aufgabe sei es, die Mehrbelastung möglichst gleichmäßig auf die übrigen Kollegen zu verteilen, denn Personalreserven gebe es nicht mehr. Zwar sei die Verwaltung ein großer Betrieb, ersetzen können Müller aber natürlich nur die sechs Mitarbeiter der Kämmerei mit entsprechendem Fachwissen. Bever: „Aber das müssen wir ja auch bei krankheitsbedingten Ausfällen schultern.“

Und sie nennt noch ein Argument, das für Arbeitgeber gilt. Wenn man Mitarbeiter unterstützt und sie wissen, dass der Arbeitgeber auch in schwierigen Lebenssituationen auf sie Rücksicht nimmt, „hat das hohe Klebekraft“, sagt Isabel Bever.