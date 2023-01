Urlaub mit Bewegung für Jugendliche

Jugendliche aus dem Oberbergischen Kreis haben einen sportlichen Sommer am Wasser vor sich, plant doch die Sportjugend des Kreissportbunds Oberberg (KSB) zwei Freizeiten für die Sommerferien unter dem Slogan „Wir bewegen Oberberg“.

Jungen und Mädchen im Alter zwischen elf und 14 Jahren erkunden zwischen dem 26. Juni und 3. Juli die Nordseeinsel Borkum mit ihrem Nationalpark und dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Die älteren Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren können vom 31. Juli bis 4. August bei einer Surffreizeit am Sorpesee im Sauerland ihre Fähigkeiten auf dem Brett unter Beweis stellen. Dabei können sie den Grundschein des Verbands Deutscher Wassersport-Schulen erwerben, heißt es in einer Pressemitteilung des KSB.

„Bewegung steht bei der Programmgestaltung an erster Stelle“, versprechen die Organisatoren und werben: „Wer im Urlaub gerne aktiv ist und Lust hat, neue Dinge auszuprobieren, ist hier an der richtigen Stelle.“ In den Sport-Jugendherbergen „Am Wattenmeer“ und „Sorpesee“ könnten die Teilnehmer abschalten – wenn sie denn wollten. Denn neben den Aktivitäten in und am Wasser werden verschiedene Freizeitmöglichkeiten angeboten, wie beispielsweise Roundnet und Kinball.

Diese und weitere Angebote finden Sportinteressierte in der neuen Qualifizierungsbroschüre 2023 des Kreissportbunds Oberberg. Sie enthält zudem alle Angebote rund um die Aus- und Fortbildung von Sportinteressierten.-saw-

www.ksb-oberberg.de/themen/qualifizierung