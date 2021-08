Unternehmer fordert mehr Polizisten

Sicherheit

+ © Roland Keusch Das Luftfoto zeigt das Gewerbegebiet West 1 (Industriestraße) mit TSR Metal und weiteren großen Unternehmen. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karsten Mittelstädt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karsten Mittelstädt schließen

Uwe Markus hat dem Landtagsabgeordneten Peter Biesenbach (CDU) einen offenen Brief geschrieben. Er fordert mehr Präsenz.

Von Stephan Büllesbach und Karsten Mittelstädt

An der Industriestraße in Winterhagen recycelt die Firma TSR Metal, was offenbar immer wieder ungebetene „Gäste“ anlockt. Die treiben sich bei Dunkelheit auf dem Firmengelände herum, um wertvolles Metall zu stehlen. Uwe Markus jedenfalls hat das verbotene Tun schon mehrfach beobachtet, wohnt er doch genau gegenüber. In seinem Haus ist auch sein Softwareunternehmen untergebracht. Jedes Mal, wenn er nachts verdächtige Geräusche oder Taschenlampen-Lichter auf dem Gelände der Recyclingfirma gewahr wurde, rief er die Polizei. Zuletzt in der Nacht zu gestern. Jedes Mal habe es 15 bis 30 Minuten gedauert, bis eine Streife eingetroffen sei, schreibt er in der Mail an den CDU-Landtagsabgeordneten. Diese beginnt mit den Worten: „Ich schreibe Sie an, weil ich mir erhebliche Bedenken um unsere Sicherheit mache.“ Denn immer wieder sei im Bereich Industriestraße (West 1) eingebrochen worden, mehrere Male gegenüber bei der Firma TSR. In der Nacht zu Dienstag, gegen 2 Uhr, seien er und seine Frau von lauten Rufen aus dieser Richtung geweckt worden. „Dieses

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © RGA

Mal waren die verdächtigen Geräusche allerdings eine automatisch ausgelöste Lautsprecherdurchsage der TSR-Alarmanlage, die wir noch nicht kannten“, schreibt Markus. Laut Polizei-Sprecher Michael Tietze war der Streifenwagen nach 13 Minuten da.

Vor einigen Monaten lief jemand mit einer Taschenlampe auf Markus’ Grundstück herum. „Ich hatte sofort die Polizei angerufen. Parallel dazu konnte ich den Besucher aber durch Anleuchten mit einer starken Lampe vertreiben.“ Doch habe es geschlagene 25 Minuten gedauert, bis die Streife endlich kam.

Wegen des nächtlichen Vorfalls gestern hatte er bei der Polizeiwache in Wipperfürth angerufen. Dort sei ihm erklärt worden, dass die Polizei nachts nur noch einen Streifenwagen habe, der das Gebiet von Radevormwald bis Lindlar ansteuere. „Und dass – wenn ich bei einem Anruf Pech hätte – niemand kommen könnte, weil die Besatzung zurzeit gerade zum Beispiel mit einer Schlägerei in Rade beschäftigt sei.“

„Mit ist es lieber, ich werde nachts zweimal von der Polizei kontrolliert.“

Uwe Markus, Unternehmer

An Peter Biesenbach gerichtet, der vor der Landtagswahl am 14. Mai zum Kompetenzteam „Innere Sicherheit“ der nordrhein-westfälischen CDU gehörte, fragt Markus: „Das kann doch unmöglich Tatsache sein, oder?“ Er fordert, dass Polizisten, die bei Bundesligaspielen eingesetzt werden, nachts mehr Präsenz auf der Straße zeigen. „Mir ist es lieber, ich werde nachts auf dem Nachhauseweg zweimal von der Polizei kontrolliert. Dann fühle ich mich wenigstens sicher“, sagt Uwe Markus. “

Der Landtagsabgeordnete, der Uwe Markus gestern umgehend antwortete, sagte auf Anfrage: „Ich kann seine Bedenken verstehen.“ Schon vor der Wahl habe er betont, dass im Oberbergischen Kreis eine große Zahl an Polizisten fehle. Ministerpräsidenten Armin Laschet wolle deutlich mehr Polizisten einstellen. „Aber das geht nicht kurzfristig, sondern ist nur mittelfristig möglich“, sagte Biesenbach.

Michael Tietze bestätigte, dass im Nordkreis nachts mitunter nur ein Streifenwagen unterwegs ist. Je nach Einsatzlage würden aber Fahrzeuge von anderen Wachen herbeigeordert. Außerdem würden die Kollegen bereits bei der Anfahrt nach möglichen Verdächtigen Ausschau halten.

Häufige Einbrüche im Industriegebiet sind nicht neu. Schon vor Jahren kritisierten Unternehmer im benachbarten Gewerbegebiet West 2 (Winterhagen) die mangelnde Polizeipräsenz und schritten zur Selbsthilfe. Die Unternehmer finanzieren seit 2013 anteilig den Einsatz der Rader MSH Security, die nachts in West 2 unterwegs ist. „Seither haben wir Ruhe“, sagt Klaus Dahl vom Catering-Service Henkelmann. „Früher gab es zwei bis drei Einbrüche und -versuche monatlich“, bestätigt MSH-Inhaber Mike Held. Seit Ende 2013 hatten wir dort drei Vorkommnisse.“