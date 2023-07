Ausgezeichnet: Sie ist Deutschlands Top-Anwältin

Hückeswagener Rechtsanwältin Karin Wroblowski wird von ihren Kollegen fachlich geschätzt. Das spiegelt sich in einer Umfrage des Magazins Focus wider.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es ist bereits die vierte Focus-Auszeichnung in Folge, über die sich Karin Wroblowski freuen darf. „Ich bin seit 2020 jedes Jahr in der Liste des Nachrichtenmagazins Focus gelistet, wo Deutschlands Top-Rechtsanwälte in verschiedenen Fachbereichen gelistet sind“, sagt die 53-jährige Fachanwältin für Familienrecht sowie Bank- und Kapitalmarktrecht mit eigener Kanzlei an der Marktstraße.

Es ist eine besondere Auszeichnung, die jeweils für ein Jahr verwendet werden darf, denn erstellt werden die Listen ausschließlich durch die Auswertung von Umfragen unter Kollegen. „Man bekommt eine Mail und kann dann Kollegen empfehlen, die der eigenen Meinung nach in ihrem Feld besonders gut sind“, erläutert Karin Wroblowski. Nach 2020, 2021 und 2022 habe sie nun die Benachrichtigung bekommen, dass sie die Focus-Auszeichnung auch für 2023 nutzen dürfe. Das Magazin erstellt die Listen in diesem Jahr bereits zum elften Mal.

Da die Empfehlung über Kollegenbefragungen laufe, sei sie quasi anonym. „Ich weiß daher nicht, wer mich warum genau empfohlen hat. Aber zwei Gründe fallen mir dazu ein“, sagt die Hückeswagenerin. Zum einen sei sie in der Facebook-Gruppe „Anwälte im Familienrecht“ sehr aktiv und werde von jüngeren Kollegen oft um Rat gefragt. „Ich bin seit 15 Jahren Fachanwältin im Familienrecht, da kommen immer wieder Fragen in der Facebook-Gruppe auf.“ Außerdem sei sie seit 2020 bereits dreimal im ARD-Morgenmagazin als Expertin für Familienrecht befragt worden, was natürlich auch eine gewisse Reichweite erwirken würde.

Über die Auszeichnung freut sie sich sehr. „Es ist eine schöne Form der Wertschätzung, da sie eben gerade von Kollegen kommt“, sagt die 53-Jährige. „Und es ist auch eine sehr gute Werbung.“ Sie werde immer wieder von Klienten auf die Liste angesprochen. Die entsprechende Urkunde, die sie von Focus bekommt, hängt bei ihr im Büro.

Karin Wroblowskis Karriere

Karin Wroblowski gründete ihre eigene Kanzlei 2004. Zuvor hatte die Hückeswagenerin, die 1969 in Remscheid geboren wurde, zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, an das sich ein Jura-Studium in Bielefeld anschloss. „Mein Referendariat habe ich in Arnsberg gemacht, mit einem halben Jahr Wahlstation in New York, was sehr eindrucksvoll gewesen ist“, blickt sie zurück. Ab 2000 arbeitete sie dann als freie Mitarbeiterin bei den Rechtsanwälten Haberstroh & Kollegen an der August-Lütgenau-Straße.

Darüber ist sie schließlich ins Familienrecht gerutscht. „Das war eigentlich nur ein Zufall, da ich das Referat eines Kollegen übernehmen sollte, der 2001 die Kanzlei verlassen hat“, sagt Karin Wroblowski. Ihre eigene Kanzlei führte sie zunächst von zu Hause aus, ehe sie 2008 ins Haus Marktstraße 34 umgezogen war. Auch dort sei sie mehrfach umgezogen, wie sie sagt und lacht: „Von den vier Wohnungen habe ich bereits in dreien gearbeitet.“

www.kanzlei-wroblowski.de

