Unfallflucht in Wiehagen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Die Besitzerin des Fiesta bemerkte die Schäden am Dienstagmorgen.

Am Graf-Arnold-Platz wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrer beging Unfallflucht.

Hückeswagen. Am Graf-Arnold-Platz in Wiehagen kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (19./20. Juni) zur Beschädigung eines Fahrzeugs mit anschließender Unfallflucht. Beschädigt wurde ein roter Ford Fiesta, der am Straßenrand geparkt war.

Der Vorfall ereignete sich laut bisherigen Ermittlungsstand zwischen 15 Uhr am Montag und 6.50 am Dienstagmorgen. Als die Besitzerin am Morgen zu ihrem Auto kam, entdeckte sie Kratzer sowie dunkelgrauen bis schwarzen Lackabrieb am linken Außenspiegel und am linken Kotflügel.

Die Polizei bittet Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter 02261-81990 zu geben.

