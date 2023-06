Unfallflucht auf Campingplatz - Polizei sucht Zeugen

An der Bever

Ein grüner BMW wurde am Wochenende von einem unbekannten Fahrzeug zerkratzt. Der Verursacher ist geflüchtet.

Hückeswagen. Etwa 3000 Euro Schaden entstand am Wochenende an einem grünen BMW. Der Verursacher flüchtete. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der grüne BMW zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr und Samstag (24. Juni), 12.45 Uhr, auf einem Campingplatz in der Straße Käfernberg, gegenüber des Restaurants, an der Bever Talsperre. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den BMW, so dass dieser seitlich zerkratzt wurde.

Zeugen hatten am Samstag gegen Mittag ein Wohnmobil mit „ADAC“-Aufschrift am Unfallort rangieren sehen. Ob dieses Wohnmobil mit dem Unfall in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Wohnmobil oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261-81990 zu melden.

