Und irgendwie ging es dann doch

Vor 30 Jahren wurde das Krankenhaus geschlossen – Viele kämpften für den Erhalt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Wer ab Juli 1993 geboren wurde, der kennt es nicht mehr: das Marienhospital. Zum 30. Juni 1993 war es nach 127-jähriger Geschichte geschlossen worden. Damit verfügt die Schloss-Stadt seit mittlerweile mehr als 30 Jahren über kein einziges Krankenhaus, war doch schon zum Jahreswechsel 1980/81 das Johannesstift geschlossen und zu einem Altenzentrum umgebaut worden.

Dass das Marienhospital in Hückeswagen fehlt, ist für Bürgermeister Dietmar Persian eine ausgemachte Sache: „Selbstverständlich ist ein eigenes Krankenhaus – oder sogar zwei, wie früher – in der Stadt ein Standortvorteil. Deshalb würden wir vermutlich heute genauso für einen Erhalt kämpfen, wenn wir in der Situation wären wie die damals in Hückeswagen Verantwortlichen.“ Mit der Schließung des Marienhospitals seien Operations- und Versorgungsmöglichkeiten der ärztlichen Grundversorgung aus der Schloss-Stadt verschwunden. Ein Beinbruch könne hier nicht mehr versorgt werden und Geburten – mit Ausnahme der Hausgeburten – gebe es auch nicht mehr in Hückeswagen, betont Persian. „Insofern hat sich die Gesundheitsversorgung unmittelbar in Hückeswagen verschlechtert.“

Unterm Strich sei diese für die Hückeswagener aus seiner Sicht dennoch nach wie vor sehr gut: „Wir haben es ja nicht sehr weit zu den Krankenhäusern in der Nachbarschaft“, verweist der Bürgermeister auf „ein umfangreiches Angebot“ in Wipperfürth (Helios), Radevormwald (Sana), Wermelskirchen (städtisch) und Remscheid (Sana).

Selbst zum großen Kreiskrankenhaus in Gummersbach sei es nicht so weit, wie für viele Menschen in einer Großstadt, die zu ihrem Krankenhaus weitere Strecken auf sich nehmen müssten. Im ehemaligen Marienhospital ist seit 1996 eine Rettungswache stationiert. Mittlerweile gibt der Rettungsbedarfsplan des Oberbergischen Kreises vor, dass in jeder der 13 Kommunen zumindest ein Rettungswagen fest stationiert ist. „Damit ist die medizinische Versorgung gesichert“, betont Kreisdirektor Klaus Grootens.

Die Rettungswache befindet sich mittlerweile in der ehemaligen Notaufnahme des Marienhospitals. Seit mehreren Jahren wird jedoch in Hückeswagen nach einem neuen Standort gesucht, denn der jetzige ist auf Dauer zu klein.

Gesucht ist ein Grundstück möglichst zentrumsnah von einer gewissen Größenordnung. „Das ist nicht einfach zu finden“, bedauert Grootens. Dazu kommt mitunter die Ablehnung von Anwohnern. In einer Südkreis-Gemeinde wurde gegen den Bau einer neuen Wache sogar geklagt.

Marienstraße drohteinmal mehr ein Fortzug

Fakt jedenfalls für Hückeswagen ist: Nach mehr als einem Vierteljahrhundert an der Marienstraße hat der technische Fortschritt die dort anzutreffenden Standards längst überholt. „Die Sozialräume und die Technik sind nicht mehr aktuell“, betont Kreissprecher Philipp Ising. Für eine Übergangszeit könne die Wache dort aber noch verbleiben. Und der Kreisdirektor bestätigt: „Wir sind dran.“ Unterstützung bei der Suche erhält der Kreis nach wie vor von der Stadt.

Historie

1850: Pfarrer Johann Peter Heinrich Giesen forciert den Bau eines Krankenhauses. Bis 1861 sammelt er insgesamt 1770 Taler.

1865: Baubeginn am Steinberg (die heutige Marienstraße).

1866: Am 22. Februar wird das Marienhospital als erstes Krankenhaus der Stadt feierlich eingeweiht.

1876: Der erste Anbau ans Krankenhaus entsteht.

1928: Weitere Erweiterung mit OP-Saal, Entbindungszimmer, Röntgenraum und neuer Kapelle.

1961: Baubeginn des Neubaus für 1,9 Millionen Mark.

1981: Die Intensivstation mit sechs Betten wird in Betrieb genommen.

1990: Erstmals werden Absichten deutlich, das Krankenhaus zu schließen.

1991: Die letzten Ordensschwestern werden abgezogen.

1993:Am 30. Juni schließt das Haus nach 127 Jahren.