Umkleideschnecken für die Bever

(D)ein Euro

+ © Yong-Hun Kim Auch der Imkerverein wurde schon mit einer Spende vom Verein (D)ein Euro für Hückeswagen bedacht. © Yong-Hun Kim

Der Verein (D)ein Euro für Hückeswagen stellt drei neue Projekte vor.

Der Verein (D)ein Euro geht sein nächstes Projekt an. Der Beirat des Vereins, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, große und kleine Vorhaben für die Stadt Hückeswagen zu verwirklichen, tagte in dieser Woche und hatte aus insgesamt 22 sowohl neuen als auch bereits vorhandenen an den Verein herangetragenen Ideen eine Auswahl zu treffen, welches Projekt als nächstes finanziert werden soll. Drei Projekte stehen zur Wahl.

Projekt 1: Der Spielplatz Stadtpark/Parkstraße fristet ein recht trostloses Dasein, wie Mitgliedern des Vereins bei einem Stadtrundgang Ende 2016 auffiel. Dort soll eines der vorhandenen, alten Spielgeräte gegen ein neues ersetzt werden, zudem soll eine Sitzgelegenheit für Eltern inklusive dazugehörigem Mülleimer angeschafft werden.

Projekt 2: die Errichtung von sogenannten Umkleideschnecken an Badestellen der Bevertalsperre. Ein Vereinsmitglied hatte vorgeschlagen, diese Umzugshilfen zu installieren. Hierbei handelt es sich um frei zugängliche, nicht abschließbare aber dennoch blickgeschützte Umkleidekabinen. Da der Zugang zu diesen Kabinen leicht wendelförmig erfolgt, werden sie Umkleideschnecken genannt. Die zu installierenden Kabinen sollen robust und vandalismussicher sein.

EIN EURO PRO MONAT MIETGLIEDSCHAFT Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 1 Euro pro Monat. Aus den Beiträgen und Spenden werden Projekte finanziert. Mitgliedsanträge gibt es bei Juwelier Bernd Lammert, Bahnhofstraße. Nur Mitglieder dürfen über die Projekte abstimmen. Weitere Infos: www.1eur-hw.de

Projekt 3: die Erneuerung der Sitzgelegenheiten auf der Islandstraße. Ein Vereinsmitglied hat nach Angaben des Beiratsvorsitzenden und Gründungsmitglied Andreas Pohl vorgeschlagen, die in die Jahre gekommenen und mittlerweile unansehnlich wirkenden Sitzgelegenheiten entlang der Islandstraße zum Beispiel in Höhe der Schaukästen auf der linken Seite, in Höhe des Modehauses Sessinghaus sowie in Höhe des Optikers Mücher auszutauschen.

Welches dieser Projekte umgesetzt wird, entscheiden die Mitglieder des Vereins. Nur wer monatlich mindestens einen Euro Beitrag zahlt, ist auch stimmberechtigt. Abgestimmt wird über die Internetseite oder per E-Mail zwischen dem 20. Juni und 20. Juli. Ende Juli, nach der Auszählung wird das Ergebnis dann bekanntgegeben.