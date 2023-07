Umkleidegebäude wird ab 14. August saniert

Schon Ende 2020 hatte die Stadt erstmals Fördermittel beantragt – 2022 hatte man mit neuem Versuch Erfolg.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle hat schon bessere Zeiten erlebt. Der Putz bröckelt, die Farbe an den Holzlatten hat sich an vielen Stellen verabschiedet. „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen“, bestätigt Dieter Klewinghaus, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, mit Blick auf das Gebäude, das in den 1970er-Jahren gebaut wurde. Drinnen sei mal was gemacht worden, nachdem es vor etwa 20 Jahren einen Wasserschaden gegeben hatte. „Da mussten Fliesen ausgetauscht werden“, sagt Klewinghaus.

Die gute Nachricht: Der marode Zustand bleibt nicht mehr lange. Ab Montag, 14. August, – also nach dem Triathlon des ATV – sollen umfangreiche Sanierungsarbeiten beginnen – inklusive neuem Anbau in Richtung multifunktionalem Spielfeld. Bis es endlich losgehen kann, war es ein langer und steiniger Weg. Schon Ende 2020 hatte die Stadt Fördermittel beantragt – für 2021 vergeblich. 2022 ein neuer Versuch, der Ende Oktober positiv beschieden wurde. Ausführungsplanung und Ausschreibung konnten beginnen.

Pläne für den Anbau und die Sanierung sind farbenfroh

Bauingenieurin Julia Lübbert präsentiert jetzt fast schon farbenfrohe Pläne für die Sanierung und den Anbau. Statt weiß und braun sollen künftig dunkelrote und grüne Töne dominieren. Es gab schon Abstimmungsgespräche mit Roh- und Tiefbauer. „Nach hinten wird ein Anbau vor allem für die Vereine gebaut“, erklärt Klewinghaus. Im Erdgeschoss wird es eine Verkaufsküche mit Tresen geben und einen Aufenthaltsraum. Ein zweiter wird im Obergeschoss gebaut.

Künftig wird die gesamte Anlage barrierefrei oder zumindest barrierearm – inklusive behindertengerechter Toilette. Barrierefreiheit war laut Julia Lübbert bei dem Förderprogramm ein wichtiges Thema, so dass auch das Außengelände barrierefrei gestaltet werden soll – inklusive zweier Behindertenparkplätze. „Barrierefreiheit und Multifunktionalität sind uns ganz wichtig, damit alle Vereine hier alles nutzen können“, sagt die Projektleiterin. Der vorhandene Laubengang werde verbreitert und verlängert, eine Rampe führt zum Gebäude. Ein zweiter Rettungsweg führt künftig aus den Umkleidekabinen nach hinten raus. Im Inneren werden die Türen zu Umkleiden, WCs und Duschen verbreitert. „Außerdem wird das Gebäude energetisch saniert, erhält neue Fenster und eine neue Dämmung“, kündigt Klewinghaus an. Die Außenfassade erhält Platten (ähnlich wie an der Löwen-Grundschule), die robuster und unempfindlicher seien als Putz. Der Carport neben dem Gebäude verschwindet zugunsten des Anbaus.

Wünsche der Vereine konnten nach Angaben von Julia Lübbert nur bedingt beim Anbau berücksichtigt werden, „denn an der Gebäudehülle können wir nichts verändern, Grundriss und Geometrie bleiben erhalten.“ So gibt es auch in Zukunft in dem Gebäude vier Umkleiden – jeweils mit Duschen und WC und neu zwei Aufenthaltsräume und einen Verkaufsbereich.

Für die Bauzeit stellt die Stadt vier Container als Ersatz auf den Parkplatz schräg gegenüber vom Sportplatz auf. Dort kann sich zumindest eine Mannschaft (in erster Linie die Gäste) umziehen und duschen. Die Spieler des Heimteams sollen sich während der Umbauzeit möglichst daheim duschen. Für die Utensilien der Vereine werden zwei Lagercontainer aufgestellt, die später auch hinterm neuen Gebäude Platz finden sollen.

„Die Baustelle wird komplett abgesperrt, auch wenn die Spiele weiter stattfinden können“, sagt Klewinghaus. Auch die Blockhütte soll zugänglich bleiben – plus der Getränkewagen des SC Heide. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr. Nach Angaben von Julia Lübbert sind die Erd- und Rohbauarbeiten bereits vergeben, Gerüstbauer und Zimmerer hat die Stadt auch schon gefunden, Dachdecker und Fensterbauer werden noch gesucht. Anschließend erfolgt der Innenausbau, für den vor allem Putzer, Maler, Estrichleger und Elektriker gesucht werden. „Wir müssen alles einzeln ausschreiben“, sagt die Projektleiterin. Das sind 18 Gewerke. Und da die Stadt maßgeblich vom Förderprogramm profitiert, müssen auch alle Vergaberegeln eingehalten werden. „Nach jetzigem Stand können wir den Finanzrahmen einhalten“, sagt Klewinghaus.

Die Pläne für die Sanierung wurden auch mit dem Stadtsportverband (SSV) besprochen. Bislang wurde der Platz vor allem genutzt für Fußball, Boule, Bogenschießen, Leichtathletik, Schulsport und Football. SSV-Vorsitzender Andreas Gottert sehe die Sanierung als große Chance für den Sport in Hückeswagen, „um einfach mehr draus zu machen“, sagt er.

Hintergrund

Finanzierung: Damit die Stadt die Sanierung des Umkleidegebäudes finanziell stemmen kann, gibt es das Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“, über das die Kommune das Projekt zu 90 Projekt (halb Land/halb Bund) finanziert bekommt. Bei Gesamtkosten von etwa einer Million Euro, würden Bund und Land etwa 850.000 Euro übernehmen, die Stadt müsste die restlichen 150.000 Euro aus dem eigenen Haushalt bezahlen – mögliche Preissteigerungen durch Inflation und Energiekrise sind nicht eingerechnet.

Kunstrasen:

Kleinspielfeld: Die Stadt überlegt, die Kugelstoß- und die Sprunganlage auf die multifunktionale Fläche oberhalb des Sportplatzes zu verlegen, um so eine zweites Kleinspielfeld hinterm Tor errichten zu können – mit Ballfangzäumen.

Flutlicht: Noch nicht in Planung befindet sich die Flutlichtanlage, die laut Gebäudemanagement derzeit „mitteleffizient“ sei.