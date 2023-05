Umfangreiches Angebot der Lebenshilfe

Im Sozialausschuss stellten die beiden Geschäftsführer ihre Pläne vor.

Von Wolfgang Weitzdörfer

In der Schloss-Stadt ist die Lebenshilfe Bergisches Land in erster Linie wegen der Wohngemeinschaft Haus Drei Birken bekannt. Im Sozialausschuss präsentierte Geschäftsführer Axel Pulm und sein Stellvertreter Bernhard Römer das wesentlich umfangreichere Angebot. Die Lebenshilfe Service gGmbH, die für die Wohngruppen zuständig ist, wird durch die Werkstatt und die LPlus gGmbH ergänzt. „Insgesamt sind 500 hauptamtliche Mitarbeitende an derzeit 28 Standorten im Bergischen Land für rund 1300 Klienten zuständig – in den Bereichen Wohnen, Frühe Hilfen, Offene Hilfen, Ambulante Pflege und Arbeiten“, sagte Pulm.

Römer ging auf das Haus Drei Birken ein, dessen Zukunft am bisherigen Standort Hambüchener Weg bald Geschichte sein dürfte. „Das Haus besteht seit 1986, dort leben 30 Klienten in vier Wohngruppen – sie sind im Alter von 26 bis 84 Jahren. Diese Altersstruktur bringt mit sich, dass etwa die Hälfte der Klienten in der Werkstatt Lebenshilfe arbeitet, die andere Hälfte ist berentet und wird über die Tagesstruktur in der Einrichtung begleitet. Seit 2020 ist es keine stationäre Einrichtung mehr, sondern eine sogenannte besondere Wohnform“, sagte Römer. Das bedeute, dass die Klienten eigene Mietverträge mit der Lebenshilfe als Dienstleisterin abschließen. „Das macht eine Menge mit dem Selbstbewusstsein unserer Klienten“, sagte Römer.

Dennoch sei das Haus Drei Birken ein Auslaufmodell. „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an der Dezentralisierung der Wohngemeinschaft – und wollen dafür zwei Standorte im Zentrum der Stadt schaffen“, sagte Römer. Dafür habe man zwei Immobilien erworben – eine in der Islandstraße 71 und die andere an der Brücke an der Rader Straße. „Die Immobilie an der Islandstraße ist ideal, da es sich aber um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist das Procedere etwas komplexer“, sagte Römer. Das Bauantragsverfahren laufe. Denn neben dem vorhandenen Gebäude sollen an dieser „wohl zentralsten Wohnmöglichkeit in Hückeswagen“ Platz für 20 Klienten geschaffen werden.

Im Wohnprojekt Brücke wolle man Einzel- und Gruppenwohnungen für zwölf Frauen und Männer schaffen. „Mit den zusätzlich 32 Plätzen werden wir die Bedarfe ein gutes Stück weit auffangen können“, sagte Pulm. Das Haus Drei Birken solle nicht geschlossen werden. „Ein Teil der Klienten wird dort weiter wohnen bleiben – einfach, weil sie so sehr damit verwurzelt sind“, sagte Pulm.

Weitere Angebote seien das „Ambulant unterstützte Wohnen“, bei denen die Lebenshilfe als Beraterin tätig werde, oder die Frühförderung, die auch in den Räumen der Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft (RBS) stattfinde. „2022 haben wir so 38 Kinder aus Hückeswagen gefördert“, sagte Römer.

Für die erwachsenen Klienten gebe es das Werkstattangebot mit drei Standorten. „Übergeordnete Ziel ist, den Klienten die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Wir haben 500 Beschäftigte, davon 55 aus Hückeswagen“, sagte Pulm. Es gebe die Tätigkeit im Werkstattgebäude, jene in betriebsintegrierten Arbeitsgruppen und betriebsintegrierten Arbeitsplätze. „Die Werkstätten sind in Wermelskirchen, Leichlingen und Wipperfürth“, sagte Pulm. Die Arbeit in den Werkstätten sei in den Bereichen Montage und Verpackung, Lager und Logistik, Gastronomie und Catering sowie IT angesiedelt – und auf die Fähigkeiten der Klienten zugeschnitten.