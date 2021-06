Umbau des Etapler Platzes beginnt nach Ostern

Planung

+ © Horus/Animation Auf dieser Computeranimation lässt sie erkennen, wie der Etapler Platz ab Sommer in etwa aussehen wird. Links der Rewe-Markt, geradeaus der schon fertige Neubau. © Horus/Animation

56 breitere Parkplätze, E-Bike-Station und Fahrradstände entstehen. Bis Mitte Juli wird die Umgestaltung beendet sein.

Von Stephan Büllesbach

Wenn alles so gelaufen wäre, wie es die Planer im Rathaus, bei Horus (die Firma hat den Neubau errichten lassen) und Donner und Marenbach ursprünglich vorgesehen hatten, hätte die Anwohner und Händler im Zentrum alles hinter und einen neu gestalteten Etapler Platz vor sich. Doch im April 2016 wurde festgelegt, die Umbauarbeiten um ein Jahr zu verschieben. Was eigentlich nach Ostern vorigen Jahres starten sollte, wird erst in etwa zwölf Wochen losgehen: der Umbau des zentralen Platzes in der Innenstadt.

Zum einen hatte damals der langanhaltende Winter dafür gesorgt, dass die Verbindung der Tiefgaragen unter dem Rewe-Markt und dem Neubau, der inzwischen fertiggestellt ist und dessen Geschäfte seit Juni geöffnet sind, noch nicht beendet werden konnten – für die Abdichtung war es einfach zu lange zu nass. Zum anderen hatte es im Dezember einen Unfall gegeben, bei dem Bauleiter Udo Kolpe schwer verletzt worden war. Der Wiehler, der nur knapp am Tod vorbeischrammte, hat eine lange Reha hinter sich und arbeitet bereits stundenweise wieder. Wenn’s möglich ist, will er sogar die Neugestaltung verantwortlich mitbegleiten.

Der Umbau des Rewe-Marktes soll Ende März abgeschlossen sein

Doch selbst jetzt sind noch nicht alle Voraussetzungen gegeben, dass der Etapler Platz umgebaut werden könnte. Denn noch immer wird am Umbau des Rewe-Markts gearbeitet, wofür auch Parkflächen vor dem Markt genutzt werden. Voraussichtlich wird er Ende März neu eröffnet – und damit rechtzeitig noch vor dem Umbau des Platzes.

Die ursprünglichen Pläne sollen weitgehend umgesetzt werden: 56 breite Parkplätze, Stellflächen für 17 Fahrräder, Ladestationen für E-Bikes und eine kleine Rad-Werkstatt, dazu ein leicht erhöhter Fußgängerweg quer über den Platz, neue Bäume, ein Spielgerät und Sitzbänke – so soll sich der neue Etapler Platz ab dem Sommer präsentieren.

„Die Arbeiten müssen auf jeden Fall vor dem Start des Schützenfestes fertig sein“, stellt Bauamtsleiter Andreas Schröder im Gespräch klar. Das Traditionsfest wird vom 21. bis 24. Juli gefeiert; die Kirmes dazu wird zum Teil auch auf dem dann neuen Etapler Platz aufgebaut.

Die Ingenieure des Wiehler Planungsbüros Donner und Marenbach müssen aber noch zwei größere Änderungen in die Pläne einbauen. So hat der Rat in seiner Dezember-Sitzung beschlossen, den gesamten Etapler Platz zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich abzustufen, in dem maximal 20 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf.

Dafür werden zwei etwa sechs Meter lange sogenannte Asphaltkissen eingerichtet, die durch ihre erhöhte Position den Verkehr abbremsen sollen: Das eine wird zwischen Albus und Takko angelegt, das andere etwa zehn Meter vom Wupperkreisel entfernt zwischen der Volksbank und dem Bereich zwischen dem Imbiss „Lavash“ und der Einfahrt zum Parkplatz Wupperaue. „Die Anordnung des Straßenverkehrsamts liegt vor“, bestätigt Bürgermeister Dietmar Persian. Der Einbau der Asphaltkissen wird in die Arbeiten der Neugestaltung integriert.

Für zunehmende Elektromobilität ist der Platz vorbereitet

Aufgenommen in die Pläne wird zudem die Anregung von Harald Bannies. Der CDU-Ratsherr hatte vorgeschlagen, bei der Neugestaltung gleich Leerrohre mitzuverlegen. Durch die könnten später Kabel gezogen werden, wenn mit zunehmender Elektromobilität in Zukunft ein größerer Bedarf an Ladestationen entstehen sollte. Zwei Säulen, an denen Elektroautos aufgeladen werden können, sollen auf jeden Fall installiert werden: eine zwischen dem GBS-Haus, in dem das Bürgerbüro untergebracht ist, und dem Neubau, die andere gegenüber der Volksbank.

Vor dem ehemaligen Ladenlokal von Zeitschriftenladen Beeh, das jetzt in den Rewe-Markt integriert worden ist, werden 19 Fahrradständer sowie eine Ladestation für E-Bikes errichtet.