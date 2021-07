Welches technische Gebäude suchen wir?

Historisches Foto

+ © Herbert Draheim Wo befand sich diese Baustelle? Kleiner Hinweis: Das Foto entstand vor mehr als 25 Jahren. © Herbert Draheim

An der Schlossfabrik gab es früher häufig Hochwasser. In dieser Woche wird ein technisches Gebäude gesucht.

Für Anrainer der Wupper waren solche Bilder wie das historische Foto, das der RGA in der vergangenen Woche aus dem Archiv geholt hat, nicht ungewöhnlich. Überschwemmte Keller sind nicht selten, wenn die Wupper im Frühjahr durch starke Regenfälle ihr Wasserbett verlässt. So auch hier an der Schlossfabrik, wo dieses Foto am 11. Januar 1993 entstanden ist.

+ Voll gelaufene Keller – an der Wupper keine Seltenheit. © Herbert Draheim

Joachim Kutzner und Werner Happel, die das historische Foto gemeinsam betrachteten, wussten, worum es sich handelt. Sie erkannten sogar eine Person auf dem Foto wieder: den verstorbenen Willi Pferdehirt des Sanitärbetriebs Lüttgenau, der ganz vorn links auf dem Foto zu erkennen ist.

Allerdings hatte die Werbung, die im Hintergrund zu sehen ist, die beiden Hückeswagener zunächst irritiert, denn „Wohnwelt Müller“ hat es dort nie gegeben. Beim genaueren Hinsehen erkannte Kutzner aber, dass es sich um einen vor der Bushaltestelle Peterstraße geparkten Lastwagen mit der Werbebotschaft handelt. Werner Happel konnte das Foto aus dem Jahr 1993 zeitlich sogar sehr genau zuordnen. Das Foto dürfte mindestens 25 Jahre alt sein, meinte er.

Weil Hochwasser in der Nähe des bergischen Flusses durchaus keine Seltenheit ist, müssen Überflutungsflächen frei von Bebauung gehalten werden, damit sich die Wassermassen dort verteilen können. Die Wupperauen sind ein solches Überschwemmungsgebiet. Das ist der Grund, warum so manche Idee, die es in der Vergangenheit gab, um die Flächen besser für Freizeitaktivitäten nutzen zu können, nicht umgesetzt wurden. Derzeit wird ein neuer Anlauf unternommen, an dem sich möglichst viele Bürger beteiligen sollen, um die Freiflächen attraktiver zu gestaltet. Kürzlich gab es bereits ein Treffen zu Ideensammlung im Jugendzentrum.

Im historischen Foto dieser Woche geht es um ein noch nicht fertiggestelltes technisches Bauwerk. Welches?