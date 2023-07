Übergangswohnheim ist Mitte August fertig

Umbau der ehemaligen Löwen-Grundschule steht kurz vor dem Abschluss. Aktuell muss die Stadt weitere 95 Flüchtlinge aufnehmen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es ist ruhig in dem Gebäude an der Kölner Straße. Das liegt jedoch nicht an den Sommerferien, auch wenn es sich um die ehemalige Löwen-Grundschule handelt, die vor einem Jahr in den Neubau im Brunsbachtal gezogen ist. Vielmehr ist der Grund für die Ruhe, dass die Arbeiten am Umbau zu einem Übergangswohnheim größtenteils abgeschlossen sind.

Im Erdgeschoss kümmern sich lediglich Christian und Felix Daniels, Vater und Sohn der gleichnamigen Schließtechnik-Firma aus Wipperfürth, um die letzten Einstellungen der Brandschutztüren. Ansonsten warten Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, und sein Kollege Jörg Karthaus, Bauleiter des Projekts, darauf, dass noch ein paar Boiler eingebaut werden und die Küchenzeile ankommt. Die sollte eigentlich längst da sein, ihre Lieferung ist nun für den 4. August avisiert. Anschließend werden die Räume, die sanitären Einrichtungen und das Treppenhaus nochmal grundgereinigt, dann könnten die ersten Bewohner einziehen. Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales, geht davon aus, dass das ab Mitte August der Fall sein wird.

Für die alte Schule muss die Stadt keine Miete bezahlen

Die Stadt hatte das 1957 in Betrieb genommene Gebäude als vorübergehende Unterkunft für Geflüchtete ausgewählt, weil es nach dem Umzug der Grundschule leer stand und sich in ihrem Eigentum befindet. „Deswegen müssen wir auch keine Miete bezahlen“, erläutert Klewinghaus beim Ortsbesuch. Für die beiden Übergangsheime an der Peterstraße – ein Teil des ehemaligen „Wohnwerks“ und das frühere Verwaltungsgebäude der Firma Bêché & Grohs – muss die Stadt dagegen regelmäßig bezahlen.

Aktuell leben in den von der Stadt betreuten zentralen Unterkünften, zu denen noch die Häuser in Scheideweg und an der Ewald-Gnau-Straße gehören, sowie den angemieteten Wohnungen insgesamt 182 Menschen. Darunter sind 102 Ukrainer. „Wirtschaftliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten 46 Personen über die Stadtverwaltung“, berichtet Stehl.

Diese Geflüchteten kämen aus den bekannten Krisenregionen wie Syrien und Afghanistan. Daneben gibt es noch einige Menschen in der Betreuung beim Jobcenter.

„Aktuell besteht für die Stadt Hückeswagen die Verpflichtung, noch weitere 95 Personen aufzunehmen“, erläutert der Fachbereichsleiter. Diese Zahl ergibt sich aus dem sogenannten Königssteiner Schlüssel, nach dem die Bezirksregierung Arnsberg die Flüchtlinge auf die Kommunen in NRW verteilt. Dieser ändert sich laut Stehl ständig. So hatte die Stadt vor den Sommerferien ihr Soll noch erfüllt.

Ein Großteil der noch aufzunehmenden Menschen könnte in der ehemaligen Schule unterkommen, hat sie doch Platz für bis zu 60 Geflüchtete. Auf zwei Etagen wurden insgesamt zehn frühere Klassenräume zu einzelnen Zimmern für bis zu sechs Personen umgebaut. Dafür wurden Zwischenwände eingezogen, die einerseits einen kleinen Flur ermöglichen und zum anderen jedes Zimmer in zwei separate Bereiche von jeweils etwa 20 Quadratmeter unterteilt.

Privatsphäre ist allerdingssehr stark eingeschränkt

Allerdings ist die Privatsphäre stark eingeschränkt. Denn aus Brandschutzgründen durften nur feuerfeste Vorhänge anstatt Türen angebracht werden und sind die Wände oben offen. „Damit bei einem möglichen Feuer der Rauch besser abziehen kann“, erläutert Klewinghaus. Und Karthaus bestätigt: „Es war eine Auflage des Kreises, etwa die Wände nicht bis oben zur Decke zu ziehen.“

Klewinghaus betont weiter: „Wir wollten vermeiden, dass wir für die Unterbringung weiterer Geflüchteter eine Turnhalle belegen müssen, wie das in anderen Städten schon der Fall ist.“ Daher nahm die Stadt zu Jahresbeginn Kontakt mit der Kreisverwaltung auf. Die genehmigte die Umnutzung der ehemaligen Schule, allerdings unter der Voraussetzung, dass dem Brandschutz Genüge geleistet wird. So verfügt etwa jedes Zimmer über einen Rauchmelder, der per Funk mit allen anderen im Gebäude vernetzt ist.

Auch sind die Zimmerwände deshalb oben offen gelassen worden und handelt es sich nur um ein Übergangswohnheim. Denn hätte die Stadt richtige Zimmer mit geschlossenen Wänden und Türen errichtet, hätte es sich um ein Flüchtlingsheim gehandelt, wie etwa in Scheideweg, in dem die Menschen länger leben können. „Dann hätten wir aber ganz andere Auflagen bekommen“, betont Karthaus. Was letztlich deutlich teurer geworden wäre.

Der Bereich mit Lehrerzimmer und Schulbibliothek im ersten Stock kann aufgrund des fehlenden zweiten Rettungswegs nicht genutzt werden und wird abgesperrt. Schulleitungsbüro und Sekretariat im Erdgeschoss werden zur Küche und zum Essbereich. Die sanitären Einrichtungen sind nur über den Schulhof zu erreichen: Die alten Schülertoiletten sind gereinigt worden, der alte Kartenraum wurde zweigeteilt in jeweils vier Duschen für Männer und Frauen.

Die Stadt sucht weiter Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge auf dem freien Markt. Wer eine anbieten möchte, wendet sich an Andreas Henseler unter Tel. 02192-88235 oder E-Mail: andreas.henseler@hueckeswagen.de

Hintergrund

Vandalismus: Anfang März waren Unbekannte in das ehemalige Schulgebäude eingebrochen und hatten in einigen Räumen regelrecht gewütet. Unter anderem wurden die Abflüsse der Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Zudem wurden auf Decken, Wände und Böden der Inhalt von Farbflaschen entleert, und die Täter hatten Hakenkreuz-Schmierereien hinterlassen.

Folge: Der Schaden an den Böden war groß und musste vor dem Umbau behoben werden. Alle vorhandenen und ruinierten Bodenbeläge wurden entfernt und durch einen PVC-Belag ersetzt, der Estrich konnte an mehreren Tagen getrocknet werden.