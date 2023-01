Über den eigenen Glauben sprechen

Die katholische Kirche als Institution steht vor einschneidenden Veränderungen. Der Missbrauchsskandal hat dafür gesorgt, dass sich viele Menschen distanzieren und aus der Kirche austreten. Das sorgt dafür, dass auch Strukturen an der Basis in den Gemeinden vor Ort verändert werden müssen. So werden künftig die Gemeinden Marienheide, Radevormwald-Hückeswagen, Wipperfürth und Lindlar zu einer pastoralen Einheit zusammengeführt. Das ist die Entwicklung im Großen.