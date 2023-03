TV Winterhagen kehrt mit zwei Bronzemedaillen zurück

Trampolinturner waren bei DM und Deutschlandpokal im Einsatz.

Hückeswagen. Zwar reichte es am Wochenende für die erfolgsverwöhnten Trampolinturnerinnen und -turner des TV Winterhagen nur zu zwei Podestplätzen, dennoch zeigten sich der Trainerstab und die Sportler größtenteils zufrieden. Schließlich waren die Hückeswagener auch bei der Deutschen Meisterschaft (Samstag) und dem Deutschlandpokal (Sonntag) auf dem Doppel-Mini-Trampolin in Laatzen bei Hannover an den Start gegangen.

Mit knapp 300 Teilnehmern aus ganz Deutschland war dabei ein neuer Melderekord aufgestellt worden, wie Trainerin und Abteilungsleiterin Claudia Kiel nach der Rückkehr berichtete. „Auch das Leistungsniveau war in diesem Jahr so hoch wie noch nie.“ Vom TVW hatten sich 14 Turnerinnen und Turner für diese Wettkämpfe qualifiziert.

Vorjahressiegerin ist auch inhöherer Klasse erfolgreich

Die Deutsche Meisterin des Vorjahres, Lara Albrecht (13), musste dieses Jahr in der nächsthöheren Wettkampfklasse (bis 14 Jahre) starten. „Manchmal machte ein Punktunterschied von nur einem Zehntel zwei bis drei Plätze aus“, erläuterte Claudia Kiel. Um so überraschender erreichte die junge Hückeswagenerin das Finale der besten Vier und sicherte sich am Ende die Bronzemedaille. Samira Niedermeier (13) turnte ebenfalls mit Finalchancen in dieser Altersklasse, hatte aber nach der Doppelsalto-Landung in ihrem ersten Durchgang mit ihren Händen die Matte berührt, was sie auf Platz 24 zurückwarf.

Tamino Schmitz (15) startete bei der Deutschen Meisterschaft in der Klasse bis 16 Jahre und turnte sich auf einen starken elften Platz. In der offenen Altersklasse ging Mia Pütz (17) für den TVW an den Start, wo sie sich nach einem Patzer im ersten Durchgang mit einem sehr starken zweiten Vortrag noch auf Platz 28 vorkämpfte.

Beim Deutschlandpokal am Sonntag gab es ebenfalls eine Bronzemedaille. Marius Höller (23) erreichte mit souveränen Durchgängen die Finals und kämpfte sich mit einer hervorragenden Kür am Ende auf den dritten Platz. In der gleichen Altersklasse belegten Maja Henning (17), Lisa Trubitz (17) und Marica Heits (24) die Plätze neun, 14 und 18. Lenja Niedermeier (9) als eine der jüngsten Turnerinnen sicherte sich in der Altersklasse bis zehn Jahre Platz elf.

Völlig überraschend schaffte es Lia Nunziante (13) in der Altersklasse bis 14 Jahre ins Finale der besten Acht und wurde am Ende mit Platz sechs belohnt. Janna Ina Schauerte (12) turnte sich auf Rang zehn. Bei ihrem ersten Einsatz auf einem bundesoffenen Wettkampf belegte Anneke Rosar (12) einen guten 17. Platz. Bei den Turnerinnen bis 16 Jahren qualifizierte sich Malin Pütz (14) für das Finale und wurde Siebte. büba