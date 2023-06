TuSpo lädt zum Kampfsport-Tag ein

Radevormwald. Die Kampfsport-Abteilung des TuSpo Dahlhausen 1883 veranstaltet am Samstag, 17. Juni, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ihr zweites Benefiz-Seminar. Interessierte haben dabei die Gelegenheit, in verschiedene Kampfkunstarten „reinzuschnuppern“. Vorkenntnisse sind nicht nötig, jede Altersstufe ist willkommen. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz.