Tulpenbaum in voller Blütenpracht

Doris Bornfeld am außergewöhnlichen Tulpenbaum in ihrem Garten in Strucksfeld. Der blüht aktuell wie seit langem nicht.

Die Außenortschaft zwischen Scheideweg und Dreibäumen ist so was wie eine Enklave des (Süd-)Ostens Nordamerikas.

Hückeswagen. Zumindest das Grundstück von Rolf und Doris Bornefeld – steht dort doch ein gut 18 Meter hoher Tulpenbaum. Das Magnoliengewäch mit dem latainischen Namen Liriodendron tulipifera kommt vorwiegend in den Appalachen vor und ist sehr stark von Pennsylvania bis Georgia verbreitet.

Der Baum in Hückeswagen steht dort seit 24 Jahren: „Ich habe ihn zu meinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen“, erzählt Bornefeld. In all den Jahren habe der Tulpenbaum nicht so stark geblüht wie aktuell: Das Blattwerk ist über und über mit den tulpenähnlichen Blüten in Gelborange, wovon er seinen Namen hat, übersäht und bietet einen traumhaften Anblick.

Den können neben den Anwohnern auch die Wanderer des Bergischen Panoramasteigs genießen, denn der verläuft direkt am Zaun des Bonefeldschen Grundstücks entlang. Der Hausherr hat zudem einen Hinweis auf den für hiesige Breitengrade ungewöhnlichen Baum aufgestellt. „Jetzt bleiben viele Wanderer stehen und fotografieren ihn“, hat er beobachtet. In hiesigen Breitengraden wird der Tulpenbaum bis zu 35 Meter hoch, in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet bis zu 60 Metern. -büba-