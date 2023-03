True-Story-Woche kommt gut an

Jeden Abend waren über 100 Kinder und Jugendliche dabei.

Hückeswagen. Die Woche „True Story“, die von der Evangelischen Allianz von Dienstag bis Samstag veranstaltet wurde, war ein Erfolg – die Erwartungen der Veranstalter wurden deutlich übertroffen. Das bestätigte Tobias Durau von der FeG Strucksfeld am Samstagabend. „Wir hatten jeden Abend über 100 Jungen und Mädchen hier, das hatten wir so nicht erwartet. Wir musste noch einmal eine Reihe Stühle aufstellen, und auch die Treppe war besetzt.“

Den Erfolg erklärte er sich damit, dass das Programm die Kinder und Jugendlichen angesprochen und dass sich das auch in der Stadt herumgesprochen hatte. „Besonders gut angekommen ist die Musikerin Luna Simao aus Hamburg, die an zwei Abenden zu Gast war“, sagte Durau. Gleiches habe für die Referenten Lukas Herbst und Sara Kreuter gegolten. Für eine Premiere habe alles völlig reibungslos geklappt, sagte Durau. Das hätten auch alle Gäste auf der Bühne betont. „Sie fanden es richtig toll, was wir in einer doch eher kleinen Stadt auf die Beine gestellt haben.“

auf der anderen Seite waren die Veranstalter auch mit dem Kultur-Haus Zach sehr zufrieden gewesen. „Es hat die ideale Größe, liegt sehr zentral, und wir haben vom Team des Trägervereins auch alle nötige Unterstützung bekommen“, lobte Durau.

Somit spricht alles für eine Wiederholung. „Aber wir haben noch nichts beschlossen, werden es jetzt Revue passieren und sacken lassen.“ Aber Durau ist zuversichtlich. „Auf jeden Fall bieten wir jeden letzten Sonntag im Monat von 17 bis 20 Uhr im Jugendzentrum das Angebot ‚Spark‘ an. Das geht in die Richtung, wenngleich es natürlich kleiner dimensioniert ist.“ wow