„True Story“ – über Gott und die Welt

Hückeswagen. Die Evangelische Allianz Hückeswagen hat erstmals zur Veranstaltungsreihe „True Story“ ins Kultur-Haus Zach eingeladen. „Das ist ein Veranstaltungsformat des christlichen Vereins pro Christ aus Kassel, der in den sechs Wochen vor Ostern ausgerichtet wird“, erläutert Tobias Durau, der das Event in Hückeswagen organisiert. Er selbst ist in der Freien evangelischen Gemeinde Strucksfeld aktiv und hatte von der Neuauflage der Reihe mitbekommen. „Die gibt es seit Jahrzehnten, allerdings unter anderem Namen“, sagt er. Jetzt laufe sie unter dem Label „True Story“.