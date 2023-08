Wie Hawaii nach Hückeswagen kam

Vor 41 Jahren feierte der ATV-Triathlon Premiere. Die Teilnahme kostete sieben Mark und an den Fahrrädern klemmte noch der Einkaufskorb.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die Schloss-Stadt ist ein „Eldorado“ für Ausdauersportler, da die örtlichen Gegebenheiten nahezu ideal sind für Schwimmen in der Bever-Talsperre, Radfahren in einer anspruchsvollen Landschaft oder Laufen entlang der Wupper-Vorsperre. Das dachten auch sechs Leichtathleten des ATV: Gernot und Wolfhard Göhlich, Jürgen Dickentmann, Eckhard Schwertner, Ralf Eversberg und Thomas Wandelt. Gernot Göhlich hatte 1981 einen Fernsehbericht über den Ironman auf Hawaii gesehen und schlug während der Skigymnastik im ATV vor, ebenfalls einen Triathlon in Hückeswagen zu organisieren.

Aus der Idee wurden Realität und der Beginn einer 41-jährigen Erfolgsgeschichte. Mittlerweile zählt der ATV-Triathlon zu einer festen und überregional bekannten Veranstaltung in Deutschland.

So lief der Triathlon in Hückeswagen vor 42 Jahren ab

Mit einfachsten Mitteln wurde der erste Sportwettkampf organisiert. Die Ausschreibung beinhaltete wichtige Tipps für die Sportler: „Das Umziehen zwischen den einzelnen Disziplinen gehört zum Gesamtwettbewerb. Es ist ratsam, dass jeder Teilnehmer einen persönlichen Helfer zur Verfügung hat.“ Für ein Startgeld von sieben Mark konnte man das „Abenteuer Triathlon“ starten – damals noch an einem Wochentag.

+ Der Zweitplatzierte Andreas Knecht (l.) duellierte sich bei der Premiere 1982 mit dem Sieger Rainer Spychala. © Archiv Dickentmann

Am 17. August, einem Dienstag, fiel um 17 Uhr der Startschuss zum ersten Hückeswagener Triathlon an der Bever-Talsperre. 54 Mehrkämpfer stürzten sich in die Fluten. „Geschwommen wurde von der DLRG-Station an der ,Zornigen Ameise‘ bis zum Überlauf“, erinnert sich Jürgen Dickentmann. Dann ging es aufs Rad, wobei die Räder auf dem Parkplatz lagen, da es noch keine Radständer gab. Die Radstrecke führte vom Beverdamm über Schwenke, die Bundesstraße 229, Rädereichen und die B483 entlang zum Sportplatz an der Schnabelsmühle.

Zu schnell für den Streckenposten – Sieg futsch

Straßensperren gab es damals nicht. „Es standen einzelne Posten an der Straße, die die Autos angehalten haben“, berichtet Dickentmann. Jens Bäumchen, der führende Radfahrer, der von Radevormwald zurück nach Hückeswagen fuhr, war damals so schnell, dass der Einweiser an der Abbiegung Richtung Sportplatz noch nicht auf seinem Posten war. Der Wipperfürther verpasste die Einmündung und fuhr weiter bis zum Hallenbad, was ihn den Sieg gekostet hatte – er wurde 25.

+ Acht Frauen waren bei der Premiere dabei. Es sei alles noch etwas gemütlicher gewesen, sagt Siegerin Ute Bagdaschwili. Sie hilft bis heute. © Archiv Dickentmann

Am Sportplatz wartete schon etliche Zuschauer auf die Radfahrer. Von dort aus brauchten die Mehrkämpfer „nur“ noch eine Runde um die Vorsperre zu laufen. Da es die Brücke in der Nähe des Wanderparkplatzes Mühlenweg noch nicht gab, führte die Strecke über Pixberg, bevor das Ziel auf dem Sportplatz erreicht wurde.

„Es war damals alles noch etwas gemütlicher.“

Die schnellste Frau des ersten ATV-Triathlons war Ute Bagdaschwili. Die Hückeswagenerin erinnert sich gerne an den Wettkampf zurück. „Es war für uns viel Ausprobieren, denn wir hatten das ja nicht trainiert“, sagt die heute 73-Jährige. Auch sie hatte einen Helfer an ihrer Seite, der ihr beim Umziehen das Handtuch vorhielt. „Es war damals alles noch etwas gemütlicher“, fügt sie lachend hinzu. Schwimmen in der Bever und Radfahren zählen immer noch zu ihren Hobbys. „Die Schwimmstrecke würde ich heute noch schaffen“, ist Ute Bagdaschwili überzeugt. Als Helferin ist sie dem Verein bis heute treu geblieben.

Der ATV-Triathlon konnte beinahe jedes Jahr stattfinden

In den ersten Jahren hatten auch die Initiatoren noch selbst am Wettkampf teilgenommen. „Das war hinterher von der Organisation her gar nicht mehr machbar“, betont Dickentmann. Mit den Jahren und einer steigenden Anzahl an Teilnehmern stiegen auch die Auflagen. So wurden die Schwimmstrecke und der Radwechselplatz verlegt, auch gelaufen werden durfte nicht mehr auf der linken Straßenseite.

Die Zeitnahme mit Klemmbrett, Kuli und Stoppuhr war anfangs ebenso einfach gehalten wie die Wettkampfausrüstung. „Teilweise fuhren die Teilnehmer mit ihren Alltagrädern, an denen noch der Einkaufskorb klemmte“, erinnert sich Dickentmann.

Abgesagt werden musste der ATV-Triathlon in vier Jahrzehnten nur wenige Male aufgrund der Damm-Sanierung und der Corona-Pandemie sowie im vorigen Jahr aus organisatorischen Gründen.